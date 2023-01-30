Російські хакери здійснили кібератаку на лікарні Нідерландів

Російські хакери здійснили кібератаки на десятки лікарень у Нідерландах. За атакою стоїть гурт Killnet, який співпрацює з іншими хакерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS .

"Це атака групи Killnet у співпраці з іншими зловмисниками", - повідомив представник партнерства лікарень із цифрової безпеки Z-Cert.

Він додав, що зараз сайт лікарні в Гронінгені регулярно не працює через DDOS-атаки, які йдуть хвилями.

Видання зазначає, що хакерський гурт Killnet опублікував список закордонних лікарень, на які здійснить кібератаки. На даний момент сайт лікарень Нідерландів – єдиний із цього списку, який справді постраждав. Крім нідерландських лікарень, до списку потрапили медичні установи у скандинавських країнах, Польщі, США, Великій Британії та Німеччині.

Загалом до списку увійшла 31 голландська лікарня. Атака на сайт медустанови стосується лише сайту для зовнішнього світу. Електронна карта пацієнта та веб-сайт, на якому пацієнти можуть отримати доступ до інформації зі своїх карток, не були порушені.

"Все дуже просто. Ми руйнуємо медичні установи у цих країнах за підтримку нацистів в Україні", - йдеться у заяві російських хакерів.

Нагадаємо, раніше в канадській розвідці попередили, що спецслужби Росії через пов'язаних із ними хакерів готуються зробити велику кібератаку на партнерів України.

Раніше хакери з Росії атакували офіційні органи та інфраструктуру Німеччини після рішення про передачу Україні танків Leopard-2.

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