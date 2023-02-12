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Російські хакери атакували сайти НАТО

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Неділя 12 лютого 2023 23:03
Російські хакери атакували сайти НАТО Фото: Російські хакери атакували сайти НАТО (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 12 лютого, сайти Північноатлантичного альянсу стали об'єктом атаки хакерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio ERFT.

Прессекретар НАТО заявила, що кіберексперти оборонного альянсу активно займаються інцидентом, який торкнувся кількох вебсайтів.

Проросійські хакери атакували, зокрема, сайт штабу Спеціальних операцій НАТО (NSHQ). Він був тимчасово недоступний.

Серед інших, причетною до атаки, була названа російська хакерська група Killnet.

У НАТО не повідомили жодних подробиць про інцидент. Речник альянсу заявила, що альянс регулярно займається кіберінцидентами і дуже серйозно ставиться до питання кібербезпеки.

Нагадаємо, раніше російські хакери здійснили кібератаки на десятки лікарень у Нідерландах. За атакою стоїть угруповання Killnet, яке співпрацює з іншими хакерами.

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