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Кибератаки РФ на страны НАТО возросли в четыре раза, - Google

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Четверг 16 февраля 2023 16:56
Кибератаки РФ на страны НАТО возросли в четыре раза, - Google Фото: Кибератаки РФ на страны НАТО возросли в четыре раза (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

По данным поисковой системы Google, количество российских кибератак в странах НАТО за последний год увеличилось в четыре раза по сравнению с 2020 годом. В Украине количество российских кибератак утроилось за тот же период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

Увеличение числа атак совпадает с началом полномасштабного вторжения России в Украину и, по мнению Google, является признаком того, что значение кибервойн в будущих конфликтах будет расти.

По данным технологической компании, поддерживаемые российским правительством злоумышленники активизировали свою деятельность с 2021 года.

Напомним, 12 февраля сайты Североатлантического альянса стали объектом хакерской атаки россиян.

Кроме того, ранее российские хакеры совершили кибератаки на десятки больниц в Нидерландах. За атакой стоит российская группировка Killnet, сотрудничающая с другими хакерами.

Добавим, что ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью РБК-Украина заявил, что между Украиной и Россией идет первая в мире кибервойна.

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Кибератака НАТО Российская Федерация
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