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Кибератаки и помехи в самолетах. Норвегия заявила о росте гибридных операций России

Автор: Артур Родивилов

Россия увеличила количество гибридных операций против Норвегии на фоне усиления напряженности в отношениях с США и НАТО. В том числе кибератаки, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

По его словам, атаке, связанных с Россией хакеров, в частности, подверглись компания Nortura - один из крупнейших производителей продуктов питания, а также правительство Нурланна - одной из самых северных областей королевства.

Стере также сообщил, что гражданские самолеты Норвегии пострадали от помех, вызванных военным оборудованием, но подробностей не рассказал.

"Мы сталкиваемся с гибридными операциями, иногда направленными на компании и технологические исследования, а также на ключевые учреждения, такие как Стортинг", - сказал премьер.

Скандинавские и балтийские государства обеспокоены угрозой, которую Россия представляет для всей Восточной Европы, и риском того, что любой конфликт в Украине может перекинуться на север.

"Холодные ветры, дующие в Арктике, часто возникают из других геополитических конфликтов. Сегодня эти холодные ветры дуют с Украины", - отметил Стёре.

Напомним, 2020 году парламент Норвегии на протяжении недели был целью хакерской атаки. Для противодействия кибератакам привлекли норвежскую службу национальной безопасности. Заподозрили Россию.

В ночь на 14 января 2022 была совершена крупнейшая за четыре года кибератака на Украину она "положила" ряд правительственных сайтов, а также портал государственных услуг "Дия".

Отметим, Служба безопасности Украины заявила, что есть признаки причастности спецслужб России к этой кибератаке.

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