Кибератаки и помехи в самолетах. Норвегия заявила о росте гибридных операций России

По его словам, атаке, связанных с Россией хакеров, в частности, подверглись компания Nortura - один из крупнейших производителей продуктов питания, а также правительство Нурланна - одной из самых северных областей королевства.

Стере также сообщил, что гражданские самолеты Норвегии пострадали от помех, вызванных военным оборудованием, но подробностей не рассказал.

"Мы сталкиваемся с гибридными операциями, иногда направленными на компании и технологические исследования, а также на ключевые учреждения, такие как Стортинг", - сказал премьер.

Скандинавские и балтийские государства обеспокоены угрозой, которую Россия представляет для всей Восточной Европы, и риском того, что любой конфликт в Украине может перекинуться на север.

"Холодные ветры, дующие в Арктике, часто возникают из других геополитических конфликтов. Сегодня эти холодные ветры дуют с Украины", - отметил Стёре.