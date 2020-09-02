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Хакеры атаковали парламент Норвегии

Норвегия, Среда 02 сентября 2020 02:36
Хакеры атаковали парламент Норвегии
Фото: кибератака (РБК-Украина)
Автор: Надежда Собенко

Парламент Норвегии на протяжении последней недели был целью хакерской атаки. Для противодействия кибератакам привлекли норвежскую службу национальной безопасности.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Это была значительная атака", - заявила главный администратор парламента Мариан Андреассен.

В результате кибератаки были взломаны электронные почты нескольких депутатов и сотрудников парламента.

Для противодействия кибератакам привлекли норвежскую службу национальной безопасности. Там заявили, что работали в течение нескольких дней.

Андреассен отметила, что попытки остановить атаку имели "немедленный эффект".

Личности хакеров пока не установлены.

Напомним, власти Великобритании подозревают хакеров из РФ во взломе электронной почты экс-министра торговли страны Лиама Фокса и краже секретных документов.

Также сообщалось, что в середине июля Twitter-аккаунты десятков американских знаменитостей подверглись кибератаке. Жертвами хакеров стали Илон Маск, Билл Гейтс, Барак Обама, Канье Уэст, Джо Байден и другие известные американцы.

Хакеры разместили на их страницах в соцсети рекламу криптовалюты. За этот инцидент компании Twitter грозит крупный штраф.

Федеральное бюро расследований США начало расследование хакерских атак на Twitter-аккаунты знаменитостей.

По обвинению во взломе учетных записей знаменитостей в Twitter были задержаны три хакера.

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