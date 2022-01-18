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Кібератаки і перешкоди в літаках. Норвегія заявила про зростання гібридних операцій Росії

Автор: Артур Родивилов

Росія збільшила кількість гібридних операцій проти Норвегії на тлі посилення напруженості у відносинах з США і НАТО. У тому числі кібератаки, заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

За його словами, атаці, пов'язаних з Росією хакерів, зокрема, піддалися компанія Nortura - один з найбільших виробників продуктів харчування, а також уряд Нурланна - однієї з найпівнічніших областей Королівства.

Він також повідомив, що цивільні літаки Норвегії постраждали від перешкод, викликаних військовим обладнанням, але подробиць не розповів.

"Ми стикаємося з гібридними операціями, іноді спрямованими на компанії і технологічні дослідження, а також на ключові установи, такі як Стортинг", - сказав прем'єр.

Скандинавські і балтійські держави стурбовані загрозою, яку Росія представляє для всієї Східної Європи, і ризиком того, що будь-який конфлікт в Україні може перекинутися на північ.

"Холодні вітри, що дмуть в Арктиці, часто виникають з інших геополітичних конфліктів. Сьогодні ці холодні вітри дмуть з України", - зазначив Стьоре.

Нагадаємо, 2020 році парламент Норвегії протягом тижня був ціллю хакерської атаки. Для протидії кібератакам залучили норвезьку службу Національної безпеки. Запідозрили Росію.

У ніч проти 14 січня 2022 року була здійснена найбільша за чотири роки кібератака на Україну вона "поклала" ряд урядових сайтів, а також портал державних послуг "Дія".

Зазначимо, Служба безпеки України заявила, що є ознаки причетності спецслужб Росії до цієї кібератаки.

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