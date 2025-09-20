UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Кібератака викликала збої в аеропортах Європи: можливі затримки рейсів

Фото: хакери порушили роботу аеропортів в Лондоні, Брюсселі та Берліні (Getty Image)
Автор: Наталія Юрченко

Кібератака порушила роботу аеропортів в низці міст Європи у суботу, 20 вересня. Пасажирів попереджують про можливі затримки та скасування рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відомо, що хакери атакували постачальника послуг автоматичних систем реєстрації та посадки в аеропортах Європи. Кібератака вплинула на роботу аеропортів у Лондоні, Брюсселі та Берліні.

У берлінському аеропорту зазначили, що через виведення з ладу автоматизованих систем проводити реєстрацію та посадку можна лише вручну.

"Це має значний вплив на розклад польотів і, на жаль, призведе до затримок та скасування рейсів", - йдеться у заяві.

А в лондонському аеропорту "Гітроу" попередили про затримки, спричинені "технічною проблемою" у стороннього постачальника. В аеропорті Берліна заявили, що працюють над швидким розв'язанням "технічної проблеми у постачальника системи, що працює по всій Європі", яка спричинила довший час очікування на реєстрацію.

Пасажирам, рейс яких запланований на 20 вересня, порадили підтвердити свою подорож в авіакомпаній, перш ніж вирушати до аеропорту.

 

Нагадаємо, у липні у британському аеропорту "Лондон Саутенд" розбився літак. Як відомо, це був невеликий бізнес-джет, який летів до Нідерландів.

Читайте РБК-Україна в Google News
БрюссельЛондонБерлінКібератакаАеропорт