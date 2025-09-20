RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Кибератака вызвала сбои в аэропортах Европы: возможны задержки рейсов

Фото: хакеры нарушили работу аэропортов в Лондоне, Брюсселе и Берлине (Getty Image)
Автор: Наталья Юрченко

Кибератака нарушила работу аэропортов в ряде городов Европы в субботу, 20 сентября. Пассажиров предупреждают о возможных задержках и отмене рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Известно, что хакеры атаковали поставщика услуг автоматических систем регистрации и посадки в аэропортах Европы. Кибератака повлияла на работу аэропортов в Лондоне, Брюсселе и Берлине.

В берлинском аэропорту отметили, что из-за вывода из строя автоматизированных систем проводить регистрацию и посадку можно только вручную.

"Это имеет значительное влияние на расписание полетов и, к сожалению, приведет к задержкам и отмене рейсов", - говорится в заявлении.

А в лондонском аэропорту "Хитроу" предупредили о задержках, вызванных "технической проблемой" у стороннего поставщика. В аэропорту Берлина заявили, что работают над быстрым решением "технической проблемы у поставщика системы, работающей по всей Европе", которая вызвала более длительное время ожидания на регистрацию.

Пассажирам, рейс которых запланирован на 20 сентября, посоветовали подтвердить свое путешествие у авиакомпаний, прежде чем отправляться в аэропорт.

 

 

Напомним, в июле в британском аэропорту "Лондон Саутенд" разбился самолет. Как известно, это был небольшой бизнес-джет, который летел в Нидерланды.

