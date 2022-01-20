Кибератака на Украину: система электронного суда возобновила работу

"Работа "Электронного суда" восстановлена. Завершены также основные работы по восстановлению всех других важных информационных ресурсов органов судебной власти, функционирование которых было нарушено в результате недавней кибератаки. Принимаются окончательные меры по настройке и стабилизации работы сервисов", - отметил он.

Он также подчеркнул, что в связи с техническими работами некоторый функционал электронных сервисов может работать в ограниченном режиме.

Отметим, "Электронный суд" - это информационная подсистема, которая позволяет подавать в суд документы в электронном виде.