Кібератака на Україну: система електронного суду відновила роботу

"Роботу "Електронного суду" відновлено. Завершено також основні роботи з відновлення всіх інших важливих інформаційних ресурсів органів судової влади, функціонування яких було порушено в результаті недавньої кібератаки. Вживаються остаточні заходи щодо налаштування та стабілізації роботи сервісів", - зазначив він.

Він також підкреслив, що у зв'язку з технічними роботами деякий функціонал електронних сервісів може працювати в обмеженому режимі.

Зазначимо, "Електронний суд" - це інформаційна підсистема, яка дозволяє подавати до суду документи в електронному вигляді.