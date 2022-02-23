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Кибератака на Украину. Не работают сайты СБУ, Минобороны и Верховной рады

Автор: Сергей Сурепин

23 февраля началась очередная кибератака на Украину. В частности, перестал работать сайт Министерства иностранных дел Украины.

Подробности – в материале РБК-Украина.

Что происходит

23 февраля после 15:00 по киевскому времени началась новая кибератака на Украину. Сейчас не работает сайт Министерства иностранных дел Украины. Также с трудностями работают сайты Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и Верховной рады Украины.

Также с перебоями работает сайт Министерства внутренних дел Украины. Вместе с этим, не работает сайт Кабинета министров Украины.

Что говорят киберэксперты

В комментарии РБК-Украина сооснователь NGO "Ukrainian Cyber Alliance" Андрей Баранович предположил, что на сайты могла быть произведена DDoS-атака.

"Сайты пытаются открыться, но сильно тупят. Чего-то подобного следовало ожидать. Но пока мало информации", - в комментарии РБК-Украина рассказал Баранович.

Что говорят в киберполиции

В комментарии РБК-Украина представители киберполиции сообщили, что пока нет информации о взломах сайтов правительственных ведомств.

Что говорят в ГССИ

От комментариев РБК-Украина представители Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины пока воздержались.

Ранее РБК-Украина писало, что хакеры совершили атаку на председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука.

Также РБК-Украина писало, как украинские мобильные операторы работают над кибербезопасностью.

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Кибератака