Стефанчук заявил, что его атаковали хакеры

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что его атаковали хакеры. Также депутат сообщил о попытках взломать учетные записи членов его семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление Руслана Стефанчука в Facebook .

"Начались активные попытки взломать аккаунты всей моей семьи, заблокировать банковские карты, а также другие кибератаки", - сообщил Руслан Стефанчук.

В комментарии РБК-Украина пресс-секратерь Руслана Стефанчука Мария Дейнеко подтвердила информацию о нападении хакеров. Также она добавила, что атака производится с территории Российской Федерации.

Также председатель Верховной рады Украины напомнил пользователям о необходимо соблюдать кибергигиену, осторожность и не доверять случайным сообщениям. Руслан Стефанчук посоветовал сменить пароли, установить двухэтапную идентификацию и применять другие меры информационной безопасности.