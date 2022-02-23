Как украинские мобильные операторы работают над кибербезопасностью

На фоне обострения ситуации на границе Украины правительственные сайты и службы сталкиваются с кибератаками. На прошлой неделе Украина выдержала самую крупную кибератаку в истории страны.

Как с ситуацией справляются мобильные операторы Украины – в материале РБК-Украина .

Vodafone

РБК-Украина обратилось за комментарием к Vodafone. В компании сообщили, что с учетом текущей ситуации и ввиду значимости мобильной связи, Vodafone подготовил план дополнительных мер по обнаружению и предотвращению киберугроз для сетей компании.

"В частности, усилили внешний и внутренний периметр компании от возможных кибератак. Провели ряд профессиональных мероприятий по выявлению уязвимостей и рисков информационных систем компании. Провели Penetration-тесты. Приобрели дополнительное оборудование для реализации мер по киберзащите", - сообщили РБК-Украина в пресс-службе Vodafone.

Также РБК-Украина сообщили в компании, что Vodafone провел ряд встреч с представителями Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ по совместной координации действий по раннему выявлению и предупреждению кибератак.

"Київстар"

РБК-Украина обратилось за комментарием к "Київстар". В компании сообщили, что одна из приоритетных задач – предоставлять качественные, надежные и непрерывные услуги абонентам. Для этого "Київстар" использует передовые технические решения и современные средства кибербезопасности.

"Компания готова противостоять кибератакая. Уже настроен процесс статического и динамического анализа кода на уязвимости безопасности, создан интегрированный процесс разработки – SDL (SecurityDevelopment Lifecycle), настроена и работает система SAST (Static Analysis Security Tool), введен процесс DAST (Dynamic Analysis Security Testing), проводятся Performance Assessment Network (PAN) тесты на проникновение, а также задействованы независимые тестирования приложений. Также проходят контроль инфраструктуры по выявлению уязвимостей – Vulnerability management", - сообщили РБК-Украина в пресс-службе "Київстар".

Также РБК-Украина сообщили в компании, что "Київстар" активно сотрудничает с киберполицией. Компания подписала Меморандумы о сотрудничестве с СБУ, Государственной службой специальной связи и защиты информации, а также Ситуативным центром обеспечения кибербезопасности СНБО.

lifecell

РБК-Украина обратилось за комментарием к lifecell. В компании сообщили, что у оператора есть четко прописанные внутренние правила и процедуры защиты, которые постоянно обновляются. Также у lifecell усилен защитный контур, а система кибербезопасности сертифицирована по международному стандарту ISO/IEC 27001.

"Чрезвычайные всплески киберугроз пока не зафиксированы. Специалисты подразделения киберзащиты lifecell в режиме реального времени следят за состоянием систем компании, видят попытки распространения вредоносных программ, DDoS-атаки и могут эффективно противодействовать большинству видов современных киберугроз", - сообщили РБК-Украина в пресс-службе lifecell.

Также РБК-Украина сообщили в компании, что lifecell постоянно отслеживает ситуацию в Украине и предпринимает необходимые действия, чтобы обеспечить непрерывность процессов работы сети в условиях возможной эскалации.