Кибератака на трубопровод в США: Байден назвал принятые меры

По его словам, сложившаяся ситуация доказывает, что частным компаниям нужно больше экспертов в области кибербезопасности.

"Я снял некоторые ограничения на транспортировку топлива, а также на доступ к предоставляемому военнослужащими Соединенных Штатов топливу, транспортным средствам его доставки в места, где оно крайне необходимо", - сказал Байден.



Напомним, власти США полагают, что за кибератакой на оператора топливных трубопроводов Colonial Pipeline стояла хакерская группировка Dark Side. Спецслужбы следят за ней с прошлого года.

В субботу, 8 мая, компания объявила, что была вынуждена отключить часть своих систем из-за атаки, проведенной с использованием программы-вымогателя. Речь идет о ransomware, обычно такие программы зашифровывают файлы на пораженных компьютерах, а за расшифровку злоумышленники требуют уплату выкупа.