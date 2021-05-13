Кібератака на трубопровід у США: Байден назвав вжиті заходи

За його словами, ситуація, що склалася, доводить, що приватним компаніям потрібно більше експертів в області кібербезпеки.

"Я зняв деякі обмеження на транспортування палива, а також на доступ до наданого військовослужбовцями Сполучених Штатів палива, транспортних засобів його доставки в місця, де воно вкрай необхідно", - сказав Байден.



Нагадаємо, влада США вважає, що за кібератакою на оператора паливних трубопроводів Colonial Pipeline стояло хакерське угруповання Dark Side. Спецслужби стежать за нею з минулого року.

У суботу, 8 травня, компанія оголосила, що була змушена відключити частину своїх систем через атаку, проведену з використанням програми-вимагача. Йдеться про ransomware, зазвичай такі програми зашифровують файли на уражених комп'ютерах, а за розшифровку зловмисники вимагають сплату викупу.