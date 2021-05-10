Байден: США готовы принять новые меры после атаки на Colonial Pipeline

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация готова в случае необходимости предпринять дополнительные шаги после кибератаки на компанию Colonial Pipeline . Меры будут зависеть от того, сколько времени потребуется компании, чтобы возобновить работу трубопровода.

Как рассказал президент, беседуя с журналистами в Белом доме, Министерство энергетики сотрудничает с компанией, с тем, чтобы трубопровод как можно быстрее заработал на полную мощность.

Он также заявил, что администрация планирует разработать инициативы в сфере кибербезопасности совместно с частными компаниями из нефтегазовой индустрии и других отраслей.

В ходе выступления Байден отметил, что в настоящий момент без работы остались 1,3 миллиона сотрудников на уровне штатов и муниципалитетов. Начиная с понедельника, местные власти смогут обращаться за финансированием.

Комментируя эпидемиологическую ситуацию в стране, президент отметил, что заболеваемость снижается, а количество вакцинаций растет.