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Байден: США готовы принять новые меры после атаки на Colonial Pipeline

Новина українською → Вашингтон, Понедельник 10 мая 2021 23:06
Байден: США готовы принять новые меры после атаки на Colonial Pipeline Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация готова в случае необходимости предпринять дополнительные шаги после кибератаки на компанию Colonial Pipeline. Меры будут зависеть от того, сколько времени потребуется компании, чтобы возобновить работу трубопровода.

Трансляция выступления Байдена велась на странице Белого дома в Twitter.

Как рассказал президент, беседуя с журналистами в Белом доме, Министерство энергетики сотрудничает с компанией, с тем, чтобы трубопровод как можно быстрее заработал на полную мощность.

Он также заявил, что администрация планирует разработать инициативы в сфере кибербезопасности совместно с частными компаниями из нефтегазовой индустрии и других отраслей.

В ходе выступления Байден отметил, что в настоящий момент без работы остались 1,3 миллиона сотрудников на уровне штатов и муниципалитетов. Начиная с понедельника, местные власти смогут обращаться за финансированием.

Комментируя эпидемиологическую ситуацию в стране, президент отметил, что заболеваемость снижается, а количество вакцинаций растет.

Напомним, он также заявил, что пока нет указаний причастности к атаке России. Байден по-прежнему намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.

По информации американского канала CNN, атаку на крупнейший трубопровод США совершили хакеры из России.

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