Кібератака РФ ледве не лишила Польщу без електрики минулого місяця

Автор: Маловічко Юлія

Росія наприкінці 2025 року здійснила низку кібератак на енергосектор Польщі з-за чого країна ледве не лишилась без електроенергії.

Про це заявив віцепрем'єр Польщі, міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

За словами Гавковського, наприкінці 2025 року відбулося чимало атак на польський енергетичний сектор і ситуацію було важко контролювати, зокрема через несприятливі погодні умови.

"Польща зіткнулася з найсерйознішою атакою на свою енергетичну інфраструктуру, метою якої було відключення електроенергії для громадян наприкінці грудня. Ми мали справу з саботажем з боку Росії. Цифрові танки вже тут. Ми були близькі до відключення електроенергії", - заявив польський міністр.

Раніше міністр енергетики Польщі Мілош Мотика повідомив, що в останні дні 2025 року відбулася невдала кібератака на низку об'єктів, що виробляють електроенергію. 

Гавковський запевнив, що польські інституції "добре підготовлені". 

"Немає причин для паніки", - повідомив віцепрем'єр.

Як відомо, у Європі Росія веде активні кібератаки - за даними Єврокомісії, такі операції відбуваються щодня, спрямовані вони на критичну інфраструктуру (енергетика, банки, охорону здоров’я) та спроби дестабілізувати суспільство.

Гібридну війну у вигляді кібератак РФ веде і стосовно Америки. Наприклад в США у листопаді зафіксували кібератаку Росії проти міської інфраструктури. Два місяці тому хакери проникли в мережі американської інженерної компанії, яка співпрацює з підрядниками у сферах водопостачання, транспортних систем і аварійного реагування.

Під час атаки було отримано дані про внутрішні процеси та рівні доступу, пов'язані з управлінням критично важливими об'єктами.

Російська ФедераціяПольщаКібератака