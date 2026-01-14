RU

Кибератака РФ едва не оставила Польшу без электричества в прошлом месяце

Автор: Маловичко Юлия

Россия в конце 2025 года осуществила ряд кибератак на энергосектор Польши из-за чего страна едва не осталась без электроэнергии.

Об этом заявил вице-премьер Польши, министр цифровизации Кшиштоф Гавковский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

По словам Гавковского, в конце 2025 года произошло немало атак на польский энергетический сектор и ситуацию было трудно контролировать, в частности из-за неблагоприятных погодных условий.

"Польша столкнулась с серьезной атакой на свою энергетическую инфраструктуру, целью которой было отключение электроэнергии для граждан в конце декабря. Мы имели дело с саботажем со стороны России. Цифровые танки уже здесь. Мы были близки к отключению электроэнергии", - заявил польский министр.

Ранее министр энергетики Польши Милош Мотыка сообщил, что в последние дни 2025 года произошла неудачная кибератака на ряд объектов, производящих электроэнергию.

Гавковский заверил, что польские институты "хорошо подготовлены".

"Нет причин для паники", - сообщил вице-премьер.

Как известно, в Европе Россия ведет активные кибератаки - по данным Еврокомиссии, такие операции происходят ежедневно, направлены они на критическую инфраструктуру (энергетика, банки, здравоохранение) и попытки дестабилизировать общество.

Гибридную войну посредством кибератак РФ ведет и в отношении Америки. Например, в ноябре США зафиксировали кибератаку России против городской инфраструктуры. Два месяца назад хакеры проникли в сети американской инженерной компании, сотрудничающей с подрядчиками в сфере водоснабжения, транспортных систем и аварийного реагирования.

В ходе атаки были получены данные о внутренних процессах и уровнях доступа, связанных с управлением критически важными объектами.

