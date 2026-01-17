ua en ru
Какие истребители Украина может получить от Чехии: объяснение экспертов

Суббота 17 января 2026 14:26
Какие истребители Украина может получить от Чехии: объяснение экспертов Иллюстративное фото: штурмовик L-159 (wikipedia)
Автор: Наталья Кава

Чехия рассматривает возможность передачи Украине истребителей, которые могут быть использованы для борьбы с российскими дронами. Пока не известно, о каких именно самолетах идет речь.

Однако речь может идти о легких штурмовиках L-159, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

L-159 совершил первый полет в 1997 году. Одноместный вариант самолета был принят на вооружение Воздушных сил Чехии в 2001 году, двухместный - в 2007-м. По данным из открытых источников, сейчас чешские ВВС имеют 16 одноместных L-159A и 8 двухместных L-159T.

Самолет оснащен бортовой радиолокационной станцией FIAR Grifo L производства итальянской компании Leonardo, а также может использовать контейнер Litening для применения высокоточного вооружения.

Среди вооружения L-159 - управляемые и неуправляемые авиабомбы, авиационные пушки, ракеты класса "воздух-поверхность" AGM-65 Maverick, а также ракеты "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder.

Аналитики отмечают, что в случае передачи этих самолетов Украине, они прежде всего могут усилить борьбу с российскими ударными дронами типа "Шахед", которые Россия массово использует для атак по украинским городам и инфраструктуре.

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил, что в ближайшее время его страна поставит Украине боевые самолеты, которые способны сбивать приближающиеся дроны.

