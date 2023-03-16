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Які ракети Україна успішно збиває, а які не може: пояснення Ігната

Фото: збита ракета (facebook Повітряних Сил ЗС України)
Автор: РБК-Україна

Із самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти запускають по території нашої держави сотні ракет. З деякими видами російського озброєння ППО успішно справляється, але є й ракети, які протиповітряна оборона збити не може.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната 24 каналу .

За словами Ігната, зараз Україна може збивати ті типи крилатих ракет, чиї тактико-технічні характеристики дозволяють їх збивати комплексами Бук-М1 і С-300, які є у нас на озброєнні. Це зенітно керовані ракети, які можуть збивати як літаки так і крилаті ракети.

Так, Україна може збивати такі ракети:

  • "Калібр" (3М14) - крилата ракета морського базування,
  • Х-101/Х-555/Х-55 - крилаті ракети повітряного базування,
  • Р-500 (9М728) - крилата ракета наземного базування зі складу комплексу "Іскандер-К" (аналог "Калібра"),
  • Х-59 - керована авіаційна ракета "повітря-земля",
  • Х-35 – протикорабельна ракета повітряного, морського чи берегового базування.

Водночас Ігнат перерахував ракети, які українська ППО збити не може. Зокрема, це:

  • "Іскандер-М" - балістичні ракети 9М723,
  • ракети РСЗВ, наприклад "Смерч",
  • зенітні керовані ракети С-300, які окупанти застосовують за наземними цілями в прифронтовій зоні на відстані до 150 кілометрів,
  • Х-22,
  • Р-800 "Онікс",
  • Х-31П та подібні ракети "повітря-земля" меншої дальності,
  • гіперзвукова аеробалістична ракета Х-47 "Кинжал", що застосовується з літаків МіГ-31К.

Раніше ми повідомляли, що Росія веде переговори з кількома країнами щодо постачання їй різних видів боєприпасів та озброєння, зокрема балістичних ракет.

Нагадаємо, авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів, що длязалпу в 60-70 високоточних ракет Росії потрібно півтора місяці.

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