Які ракети Україна успішно збиває, а які не може: пояснення Ігната

Із самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти запускають по території нашої держави сотні ракет. З деякими видами російського озброєння ППО успішно справляється, але є й ракети, які протиповітряна оборона збити не може.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната 24 каналу .

За словами Ігната, зараз Україна може збивати ті типи крилатих ракет, чиї тактико-технічні характеристики дозволяють їх збивати комплексами Бук-М1 і С-300, які є у нас на озброєнні. Це зенітно керовані ракети, які можуть збивати як літаки так і крилаті ракети.

Так, Україна може збивати такі ракети:

"Калібр" (3М14) - крилата ракета морського базування,

Х-101/Х-555/Х-55 - крилаті ракети повітряного базування,

Р-500 (9М728) - крилата ракета наземного базування зі складу комплексу "Іскандер-К" (аналог "Калібра"),

Х-59 - керована авіаційна ракета "повітря-земля",

Х-35 – протикорабельна ракета повітряного, морського чи берегового базування.

Водночас Ігнат перерахував ракети, які українська ППО збити не може. Зокрема, це: