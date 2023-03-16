Які ракети Україна успішно збиває, а які не може: пояснення Ігната

Із самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти запускають по території нашої держави сотні ракет. З деякими видами російського озброєння ППО успішно справляється, але є й ракети, які протиповітряна оборона збити не може.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната 24 каналу .
За словами Ігната, зараз Україна може збивати ті типи крилатих ракет, чиї тактико-технічні характеристики дозволяють їх збивати комплексами Бук-М1 і С-300, які є у нас на озброєнні. Це зенітно керовані ракети, які можуть збивати як літаки так і крилаті ракети.
Так, Україна може збивати такі ракети:
Водночас Ігнат перерахував ракети, які українська ППО збити не може. Зокрема, це:
Раніше ми повідомляли, що Росія веде переговори з кількома країнами щодо постачання їй різних видів боєприпасів та озброєння, зокрема балістичних ракет.
Нагадаємо, авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів, що длязалпу в 60-70 високоточних ракет Росії потрібно півтора місяці.