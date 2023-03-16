Не тільки Іран. Розвідка назвала країни, з якими РФ веде переговори щодо зброї

Росія починає відчувати дефіцит боєприпасів та озброєння, тому шукає військових союзників. Москва намагається домовитися про військову допомогу з країнами Близького Сходу та Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького в ефірі телемарафону.

"Росія почала відчувати дефіцит боєприпасів, ми достеменно знаємо, що активно вони працюють з Іраном. Так, дійсно ведуться перемовини з М'янмою, з країнами африканського континенту, Близького Сходу. Вони зараз направили свої делегації у Міністерство оборони, Служби зовнішньої розвідки, інші відомства і міністерства, щоб як можна більше здобути для себе боєприпасів та іншого озброєння", - зазначив Скібіцький.

Водночас розвідник наголосив, що найголовнішим військовим партнером Росії залишається Іран. За його словами, Іран поставляє Росії боєприпаси та безпілотники. Москва зацікавлена також у балістичних ракетах, проте Іран вичікує і поки не дає згоди.

Скібіцький пояснив, що Іран своєю чергою чекає від Росії новітнього озброєння, технологій атомної енергетики та ракетних програм.

Стосовно Сирії розвідник зазначив, що режим Башара Асада зараз залежний від Росії, оскільки на території країни перебуває контингент РФ.

"Що може дати Сирія на заміну? Було багато інформації, що це можуть бути сирійські найманці, у великій кількості. На сьогоднішній день підтвердження, а тим паче перебування тисяч сирійців на території тимчасово окупованих районів нашої держави ми не помічаємо", - додав Скібіцький.

За словами розвідника, Росія також забирає у Сирії озброєння, яке раніше надала постачала.