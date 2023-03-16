Какие ракеты Украина успешно сбивает, а какие не может: объяснение Игната

С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты запускают по территории нашего государства сотни ракет. С некоторыми видами российского вооружения ПВО успешно справляется, но есть и те ракеты, которые противовоздушная оборона сбить не может.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната 24 каналу.
По словам Игната, на данный момент Украина может сбивать те типы крылатых ракет, чьи тактико-технические характеристики позволяют их сбивать комплексами Бук-М1 и С-300, которые есть у нас на вооружении. Это зенитные управляемые ракеты, которые могут сбивать как самолеты, так и крылатые ракеты.
Так, Украина может сбивать такие ракеты:
Вместе с тем, Игнат перечислил ракеты, которые украинская ПВО сбить не может. В частности, это:
Ранее мы сообщали, что Россия ведет переговоры с несколькими странами по поставке ей разных видов боеприпасов и вооружения, в частности баллистических ракет.
Напомним, авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, что для залпа в 60-70 высокоточных ракет России нужно полтора месяца.