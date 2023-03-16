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Какие ракеты Украина успешно сбивает, а какие не может: объяснение Игната

Фото: сбитая ракета (facebook Воздушных Сил ВС Украины)
Автор: РБК-Украина

С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты запускают по территории нашего государства сотни ракет. С некоторыми видами российского вооружения ПВО успешно справляется, но есть и те ракеты, которые противовоздушная оборона сбить не может.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната 24 каналу.

По словам Игната, на данный момент Украина может сбивать те типы крылатых ракет, чьи тактико-технические характеристики позволяют их сбивать комплексами Бук-М1 и С-300, которые есть у нас на вооружении. Это зенитные управляемые ракеты, которые могут сбивать как самолеты, так и крылатые ракеты.

Так, Украина может сбивать такие ракеты:

  • "Калибр" (3М14) - крылатая ракета морского базирования,
  • Х-101/Х-555/Х-55 - крылатые ракеты воздушного базирования,
  • Р-500 (9М728) - крылатая ракета наземного базирования из состава комплекса "Искандер-К" (аналог "Калибра"),
  • Х-59 - управляемая авиационная ракета "воздух-земля",
  • Х-35 - противокорабельная ракета воздушного, морского или берегового базирования.

Вместе с тем, Игнат перечислил ракеты, которые украинская ПВО сбить не может. В частности, это:

  • "Искандер-М" - баллистические ракеты 9М723,
  • ракеты РСЗО, например "Смерч",
  • зенитные управляемые ракеты С-300, которые оккупанты применяют по наземным целям в прифронтовой зоне на расстоянии до 150 километров,
  • Х-22,
  • Р-800 "Оникс",
  • Х-31П и подобные ракеты "воздух-земля" меньшей дальности,
  • гиперзвуковая аэробалистическая ракета Х-47 "Кинжал", применяемая с самолетов МиГ-31К.

Ранее мы сообщали, что Россия ведет переговоры с несколькими странами по поставке ей разных видов боеприпасов и вооружения, в частности баллистических ракет.

Напомним, авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, что для залпа в 60-70 высокоточных ракет России нужно полтора месяца.

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