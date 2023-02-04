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Які відділення ПриватБанку працюють під час відключень світла: список

Фото: ПриватБанк організував роботу відділень під час відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

ПриватБанк організував роботу чергових відділень, які працюють під час тривалих відключень світла. Вони знаходяться у різних регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПриватБанку.

Українці можуть відвідати понад 300 відділень ПриватБанку, які працюють в умовах відключення світла, у всіх регіонах, крім Луганської області та тимчасово окупованого Криму.

Робота таких відділень буде перериватись лише за умови сигналу повітряної тривоги, але після її завершення співробітники повертаються на робочі місця.

Усі адреси чергових відділень ПриватБанку:

Нагадаємо, раніше стало відомо, що чистий прибуток державного ПриватБанку за 2022 рік скоротився на 4,80 млрд доларів.

Також ми писали, що ПриватБанк додав нову функцію додатку "Приват24 для бізнесу", яка полегшить користування банківськими послугами.

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