Прибуток ПриватБанку за 2022 рік впав до 30 млрд гривень

Чистий прибуток державного ПриватБанку за 2022 рік склав 30,25 млрд гривень. Це на 4,80 млрд гривень менше, ніж у 2021 році (35,05 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на прес-службу банку .

За даними прес-служби, це попередні дані, до підтвердження річної фінансової звітності банку зовнішнім аудитором.

Для покриття підвищених кредитних ризиків за умов війни, у 2022 році ПриватБанк сформував резервів на суму понад 14,5 млрд грн. Також протягом року було сформовано резерви під очікувані збитки внаслідок бойових дій: під втрати готівки та інших активів через руйнування приміщень та банкоматів.

За 2022 рік кількість активних клієнтів - приватних осіб банку збільшилася на 150 тисяч. Тепер у банку 19,1 млн активних клієнтів фізичних та юридичних осіб.

Також за 2022 рік додалося 1,3 млн активних клієнтів Приват24. Загалом у банку 13,1 млн активних клієнтів.

З 1200 відділень щодня впродовж війни відкривалось в середньому 80% відділень. Крім того, банк підтримував протягом року мережу банкоматів та POS терміналів на рівні 80% і більше.