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Прибуток ПриватБанку за 2022 рік впав до 30 млрд гривень

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Україна, Четвер 02 лютого 2023 14:56
Прибуток ПриватБанку за 2022 рік впав до 30 млрд гривень Фото: ПриватБанк в умовах війни заробив 30 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Чистий прибуток державного ПриватБанку за 2022 рік склав 30,25 млрд гривень. Це на 4,80 млрд гривень менше, ніж у 2021 році (35,05 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на прес-службу банку.

За даними прес-служби, це попередні дані, до підтвердження річної фінансової звітності банку зовнішнім аудитором.

Прибуток ПриватБанку за 2022 рік впав до 30 млрд гривень

Для покриття підвищених кредитних ризиків за умов війни, у 2022 році ПриватБанк сформував резервів на суму понад 14,5 млрд грн. Також протягом року було сформовано резерви під очікувані збитки внаслідок бойових дій: під втрати готівки та інших активів через руйнування приміщень та банкоматів.

За 2022 рік кількість активних клієнтів - приватних осіб банку збільшилася на 150 тисяч. Тепер у банку 19,1 млн активних клієнтів фізичних та юридичних осіб.

Також за 2022 рік додалося 1,3 млн активних клієнтів Приват24. Загалом у банку 13,1 млн активних клієнтів.

З 1200 відділень щодня впродовж війни відкривалось в середньому 80% відділень. Крім того, банк підтримував протягом року мережу банкоматів та POS терміналів на рівні 80% і більше.

Нагадаємо, за 2021 рік державний ПриватБанк заробив 35,050 млрд гривень. У березні банк в повному обсязі здійснив авансове перерахування до державного бюджету 28 млрд грн річних дивідендів - це 80% від прибутку.

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