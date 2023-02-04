Какие отделения ПриватБанка работают во время отключений света: список

Украинцы могут посетить более 300 отделений ПриватБанка, которые работают в условиях отключений света, во всех регионах, кроме Луганской области и временно оккупированного Крыма.

Работа таких отделений будет прерываться только при условии сигнала воздушной тревоги, но после ее завершения сотрудники возвращаются на рабочие места.

Все адреса дежурных отделений ПриватБанка: