Какие отделения ПриватБанка работают во время отключений света: список

ПриватБанк организовал работу дежурных отделений, которые работают во время длительных отключений света. Они находятся в разных регионах Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.
Украинцы могут посетить более 300 отделений ПриватБанка, которые работают в условиях отключений света, во всех регионах, кроме Луганской области и временно оккупированного Крыма.
Работа таких отделений будет прерываться только при условии сигнала воздушной тревоги, но после ее завершения сотрудники возвращаются на рабочие места.
Все адреса дежурных отделений ПриватБанка:
Напомним, ранее стало известно, что чистая прибыль государственного ПриватБанка за 2022 год сократилась на 4,80 млрд.
Также мы писали, что ПриватБанк добавил новую функцию в приложение "Приват24 для бизнеса", которая облегчит пользование банковскими услугами.
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