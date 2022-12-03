UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Які ветклініки та аптеки продовжать роботу у Києві за відсутності світла: список адрес

Фото: які ветклініки та аптеки продовжать роботу у Києві за відсутності світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві є низка аптек та ветеринарних клінік, які продовжують роботу завдяки резервним джерелам живлення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка.

"Аптеки КП "Фармація" забезпечені резервними джерелами живлення і працюватимуть у разі повної відсутності електропостачання. Працюватимуть і частина аптек приватних мереж. Інформацію будемо оперативно оновлювати", - пише Кличко.

Фото: адреси аптек (скріншот)

Кваліфіковану допомогу домашнім тваринам надаватимуть комунальні ветеринарні клініки. Лікувально-діагностичні послуги для улюбленців можна отримати в ветклініках, які входять до складу КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини".

"Продовжить працювати і Служба обліку та реєстрації тварин, що також входить до складу комунального підприємства", - додає Кличко.

Адреси ветеринарних клінік:

  • Вірменська, 29, Деснянський район;
  • Електротехнічна, 5-А, Деснянський район;
  • Ярославська, 13-А, Подільський район.

Служба обліку та реєстрації тварин знаходиться за адресою Відрадний, 61, Солом'янський район.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, вже протягом тижнів Київ може повернутись до графіків відключень електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в Україні