Какие ветклиники и аптеки продолжат работу в Киеве при отсутствии света: список адресов

В Киеве есть ряд аптек и ветеринарных клиник, которые продолжают работу благодаря резервным источникам питания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

"Продолжит работать и Служба учета и регистрации животных, также входящая в состав коммунального предприятия", - добавляет Кличко.

Квалифицированную помощь домашним животным будут оказывать коммунальные ветеринарные клиники. Лечебно-диагностические услуги для питомцев можно получить в ветклиниках, входящих в состав КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины".

"Аптеки КП "Фармация" обеспечены резервными источниками питания и будут работать в случае полного отсутствия электроснабжения. Будут работать и часть аптек частных сетей. Информацию будем оперативно обновлять", - пишет Кличко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, уже в течение недель Киев может вернуться в график отключений электроэнергии.

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