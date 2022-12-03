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Питання тижнів. Коли Київ може повернутися до графіків відключень світла

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Субота 03 грудня 2022 11:44
Питання тижнів. Коли Київ може повернутися до графіків відключень світла Фото: коли Київ може повернутися до графіків відключень світла (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Київ вже протягом тижнів може повернутись до графіків відключень електроенергії. Водночас це станеться лише за умови, якщо Росія не вдасться до нових масових обстрілів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону.

За словами Сахарука, сьогодні у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській області діють екстрені відключення електроенергії. Стабілізаційні відключення можна буде повернути лише після збільшення потужностей в системі.

"Якщо не буде нових обстрілів, це вже питання тижнів, коли буде можливість повністю відновити ту генерацію, яка була пошкоджена внаслідок останнього обстрілу. Ми зможемо повернутись до графіків відключень, коли люди знають коли світло буде вимкнене. Люди відкриють сайт подивляться коли в них не буде світла та зможуть планувати життя" - заявив Сахарук.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві збільшили ліміт на споживання електроенергії, у зв'язку з чим столиця вже поступово наближається до планових відключень.

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