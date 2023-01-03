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Які успіхи для України мають сьогодні стратегічне значення: Зеленський дав відповідь

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Одним із важливими завдань сьогодні є можливість щодня давати Україні успіхи, здобутки й перемоги над російсьими терористами та терором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Кожен збитий дрон, кожна збита ракета, кожна доба з електрикою для наших людей і мінімальні графіки відключень - це саме такі перемоги. І кожен крок наших військових на фронті вперед, кожна збережена позиція - це такі успіхи, які мають зараз стратегічне значення", - зазначив глава держави.

Зеленський вказав, що також потрібно максимально підвищити для Росії ціну війни загалом.

"Я дякую кожному нашому воїну, який це забезпечує. Всім, хто стоїть під Бахмутом, тримає позиції на Соледарському та інших напрямках. Дякую за Луганську область, за південь. Хоч як би не було складно зараз, це треба витримати, щоб наприкінці зими було легше", - додав президент.

Нагадаємо, 2 січня вночі українські сили ППО знищили 29 ворожих дронів-камікадзе та одну ракету.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України