Какие успехи для Украины имеют сегодня стратегическое значение: Зеленский дал ответ

Одной из важных задач сегодня является возможность ежедневно давать Украине успехи, достижения и победы над российскими террористами и террором.

"Каждый сбитый дрон, каждая сбитая ракета, каждые сутки с электричеством для наших людей и минимальные графики отключений - это именно такие победы. И каждый шаг наших военных на фронте вперед, каждая сохраненная позиция – это такие успехи, имеющие сейчас стратегическое значение", - отметил глава государства.

Зеленский указал, что также нужно максимально повысить для России цену войны в целом.

"Я благодарю каждого нашего воина, который это обеспечивает. Всех, кто стоит под Бахмутом, держит позиции на Соледарском и других направлениях. Спасибо за Луганскую область, за юг. Как бы ни было сложно сейчас, это нужно выдержать, чтобы в конце зимы было легче, - добавил президент.