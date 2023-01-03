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Какие успехи для Украины имеют сегодня стратегическое значение: Зеленский дал ответ

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Одной из важных задач сегодня является возможность ежедневно давать Украине успехи, достижения и победы над российскими террористами и террором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Каждый сбитый дрон, каждая сбитая ракета, каждые сутки с электричеством для наших людей и минимальные графики отключений - это именно такие победы. И каждый шаг наших военных на фронте вперед, каждая сохраненная позиция – это такие успехи, имеющие сейчас стратегическое значение", - отметил глава государства.

Зеленский указал, что также нужно максимально повысить для России цену войны в целом.

"Я благодарю каждого нашего воина, который это обеспечивает. Всех, кто стоит под Бахмутом, держит позиции на Соледарском и других направлениях. Спасибо за Луганскую область, за юг. Как бы ни было сложно сейчас, это нужно выдержать, чтобы в конце зимы было легче, - добавил президент.

Напомним, ранее стало известно, что 2 января ночью украинские силы ПВО 29 вражеских дронов-камикадзе и одну ракету.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины