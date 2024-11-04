Повернути не можна. Кабмін змінив список товарів, які не підлягають обміну

Раніше ми писали, що більшість магазинів гарантують повернення товару протягом 14 днів після покупки. Для цього достатньо надати чек і сам товар належним чином. Але чи покупці зможуть повернути товар, якщо втратили чек на нього?

Читайте також, що українці зможуть витратити "тисячу Зеленського" на ліки. Наразі гроші за програмою "Національний кешбек" можна витратити на комунальні послуги, придбання квитків на транспорт чи донати. Однак список буде розширено.