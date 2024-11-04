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Повернути не можна. Кабмін змінив список товарів, які не підлягають обміну

Фото: Кабмін затвердив перелік товарів, які не можна повернути (pixabay.com)
Автор: Катерина Творожнікова

В Україні затвердили новий перелік товарів, які не можна повернути чи обміняти. Він налічує 4 категорії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Кабміну .

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, до переліку товарів, що не підлягають поверненню, входять:

  • харчові продукти,
  • лікарські засоби,
  • засоби особистої гігієни (зубні щітки, щітки для волосся, пензлики для вій або нігтів, помазки для гоління, щітки для особистої гігієни, манікюрні, педикюрні інструменти та інші подібні товари), косметична продукція та миючі засоби без захисної упаковки, що перешкоджає вільному доступу до таких товарів,
  • товари, нарізані чи розкроєні за розміром, визначеним споживачем.

Раніше ми писали, що більшість магазинів гарантують повернення товару протягом 14 днів після покупки. Для цього достатньо надати чек і сам товар належним чином. Але чи покупці зможуть повернути товар, якщо втратили чек на нього?

Читайте також, що українці зможуть витратити "тисячу Зеленського" на ліки. Наразі гроші за програмою "Національний кешбек" можна витратити на комунальні послуги, придбання квитків на транспорт чи донати. Однак список буде розширено.

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