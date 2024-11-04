Вернуть нельзя. Кабмин изменил список товаров, которые не подлежат обмену

Ранее мы писали, что большинство магазинов гарантируют возврат товара в течение 14 дней после покупки. Для этого достаточно предоставить чек и сам товар в должном виде. Но смогут ли покупатели вернуть товар, если потеряли чек на него?

Читайте также, что украинцы смогут потратить "тысячу Зеленского" на лекарства. Сейчас деньги по программе "Национальный кэшбек" можно потратить на коммунальные услуги, приобретение билетов на транспорт или донаты. Однако список будет расширен.