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Вернуть нельзя. Кабмин изменил список товаров, которые не подлежат обмену

Фото: Кабмин утвердил перечень товаров, которые не можно вернуть (pixabay.com)
Автор: Катерина Творожникова

В Украине утвердили новый список товаров, которые нельзя вернуть или обменять. Он насчитывает 4 категории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Кабмина.

Согласно решению Кабинета министров, в перечень не подлежащих возврату товаров входят:

  • пищевые продукты,
  • лекарственные средства,
  • средства личной гигиены (зубные щетки, щетки для волос, кисточки для ресниц или ногтей, помазки для бритья, щетки для личной гигиены, маникюрные, педикюрные инструменты и другие подобные товары), косметическая продукция и моющие средства без защитной упаковки, препятствующей свободному доступу к таким товарам,
  • товары, нарезанные или раскроенные под размер, определенный потребителем.

Ранее мы писали, что большинство магазинов гарантируют возврат товара в течение 14 дней после покупки. Для этого достаточно предоставить чек и сам товар в должном виде. Но смогут ли покупатели вернуть товар, если потеряли чек на него?

Читайте также, что украинцы смогут потратить "тысячу Зеленского" на лекарства. Сейчас деньги по программе "Национальный кэшбек" можно потратить на коммунальные услуги, приобретение билетов на транспорт или донаты. Однако список будет расширен.

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