UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Які свята найпопулярніші серед українців у 2026 році: дані опитування

11:01 01.05.2026 Пт
2 хв
На першому місці не Новий рік
aimg Тетяна Степанова
Фото: Великдень та Різдво є найпопулярнішими святами серед українців (Getty Images)

Найпопулярнішими святами серед українців у 2026 році залишаються Великдень та Різдво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Згідно з даними опитування, найбільш популярними залишаються Великдень (67%) та Різдво Христове (66%). Вони стабільно займають лідируючі позиції протягом останніх років, що свідчить про значну роль релігії у культурному житті українців.

Далі йде День Незалежності України (54%) як одне з головних свят українців, що є свідченням національної гордості та патріотизму.

Таким самим за популярністю є День захисників і захисниць України (53%), що свідчить про значну повагу до військовослужбовців та вдячність за захист і героїчну боротьбу з ворогом у відстоюванні незалежності та суверенітету країни.

Фото: найпопулярніші свята 2026 року (дані опитування КМІС)

Новий рік пов’язаний із Різдвом Христовим, і традиційно популярний серед українців. Але раніше його популярність була такою самою як Різдва (біля 80%), а зараз - 40%.

Далі йдуть День Конституції України (28%), Трійця (27%) і Міжнародний жіночий день (24%). День Перемоги (11%) і День праці (1 травня) 5% завершують список.

Нагадаємо, згідно з даними опитування КМІС, ставлення українців до травневих свят з 2010-го до 2026 року суттєво змінилося. День праці та День перемоги вже не вважаються важливими датами.

Також раніше ми повідомляли, які дні травня важливі у церковному календарі у 2026 році й чим саме.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ВеликденьКМІСРіздвоСвята