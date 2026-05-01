ua en ru
Пт, 01 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Ставлення українців до травневих свят змінилося: що показало опитування

10:31 01.05.2026 Пт
2 хв
Чи є важливими днями в Україні 1 та 9 травня?
Тетяна Степанова
Ставлення українців до травневих свят з 2010-го до 2026 року суттєво змінилося. День праці та День перемоги вже не вважаються важливими датами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Раніше День праці 1 травня було одне з найменш популярних свят, тільки 12% українців у 2010 році і стільки ж у 2021 році вважали його найбільш важливим чи улюбленим.

Після 2022 року кількість прихильників цього свята впала до 5% і продовжує залишатися на цьому ж рівні. Зараз це найменш улюблене свято серед українців.

Ставлення до Дня перемоги 9 травня зазнало суттєвих змін. У 2010 році це було одне з найбільш важливих свят, так вважали 58% населення.

Фото: дані опитування КМІС

До 2021 року його популярність впала вдвічі і вже тільки 30% вважали його найбільш важливим святом. А після 2022 залишилося спочатку 13%, а з 2024 року тільки 11% прихильників цього свята, менше прихильників тільки у Дня праці.

Вочевидь, це пов’язано з війною, з тим, що День перемоги дуже активно святкується у Росії як мілітаристське агресивне свято.

За даними дослідження в січні 2023 року, на думку переважної більшості українців (62%), Україна має відзначати День пам’яті та примирення 8 травня, тоді як 22% вважають, що слід відзначати День перемоги над нацизмом 9 травня, і ще 6% - обидві дати.

Зазначоється, що у подальші роки, ймовірно, це співвідношення ще більше змістилося на користь 8 травня, що узгоджується з різким зниженням значущості 9 травня за даними пізніших опитувань КМІС.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, які дні травня важливі у церковному календарі у 2026 році й чим саме.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КМІС 9 Мая Травневі свята 1 мая
Новини
Харків під ударом: росіяни масовано обстрілюють АЗС
Харків під ударом: росіяни масовано обстрілюють АЗС
Аналітика
Спроби догодити Трампу нічого не дали і не дадуть: інтерв'ю з німецьким експертом Ніко Ланге
Роман Коткореспондент РБК-Україна Спроби догодити Трампу нічого не дали і не дадуть: інтерв'ю з німецьким експертом Ніко Ланге