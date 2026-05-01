Ставлення українців до травневих свят змінилося: що показало опитування

Ставлення українців до травневих свят з 2010-го до 2026 року суттєво змінилося. День праці та День перемоги вже не вважаються важливими датами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Раніше День праці 1 травня було одне з найменш популярних свят, тільки 12% українців у 2010 році і стільки ж у 2021 році вважали його найбільш важливим чи улюбленим.

Після 2022 року кількість прихильників цього свята впала до 5% і продовжує залишатися на цьому ж рівні. Зараз це найменш улюблене свято серед українців.

Ставлення до Дня перемоги 9 травня зазнало суттєвих змін. У 2010 році це було одне з найбільш важливих свят, так вважали 58% населення.

До 2021 року його популярність впала вдвічі і вже тільки 30% вважали його найбільш важливим святом. А після 2022 залишилося спочатку 13%, а з 2024 року тільки 11% прихильників цього свята, менше прихильників тільки у Дня праці.

Вочевидь, це пов’язано з війною, з тим, що День перемоги дуже активно святкується у Росії як мілітаристське агресивне свято.

За даними дослідження в січні 2023 року, на думку переважної більшості українців (62%), Україна має відзначати День пам’яті та примирення 8 травня, тоді як 22% вважають, що слід відзначати День перемоги над нацизмом 9 травня, і ще 6% - обидві дати.

Зазначоється, що у подальші роки, ймовірно, це співвідношення ще більше змістилося на користь 8 травня, що узгоджується з різким зниженням значущості 9 травня за даними пізніших опитувань КМІС.