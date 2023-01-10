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Які системи ППО оберігають Київ: відповідь глави КМВА

Фото: В КМВА розповіли, які системи ППО оберігають Київ (Kongsberg)
Автор: Каріна Левицька

Сили та засоби оборони міста Києва постійно вдосконалюють свій потенціал. Наразі до оборони Києва додали декілька нових різновидів ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка під час інтерв'ю ТСН.

Попко розповів, що до наявних систем протиповітряної оборони, які давно стоять на озброєні української армії, додалися зенітно-ракетні комплекси NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенітні САУ Gepard та інші системи.

"Це озброєння - сучасні системи ППО, які Україна продовжує отримувати від наших партнерів, а українські захисники швидко їх опановують та ефективно застосовують", - розповів він.

Керівник КМВА заявив, що найкращим доказом ефективності роботи нових ППО стало знищення 32 з 32 випущених ворожих БПЛА під час останньої атаки на столицю "Шахедами".

Нагадаємо, спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що українські сили та засоби протиповітряної оборони знищили 100% ворожих безпілотників, які російські окупанти запустили по території нашої країни вночі 2 січня.

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