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Какие системы ПВО оберегают Киев: ответ главы КГВА

Фото: В КГВА рассказали, какие системы ПВО оберегают Киев (Kongsberg)
Автор: Карина Левицкая

Силы и средства обороны Киева постоянно совершенствуют свой потенциал. Сейчас к обороне Киева добавили несколько новых разновидностей ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Киевской городской военной администрации Сергея Попка в интервью ТСН.

Попко рассказал, что к существующим системам противовоздушной обороны, давно стоящим на вооруженной украинской армии, добавились зенитно-ракетные комплексы NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенитные САУ Gepard и другие системы.

"Это вооружение - современные системы ПВО, которые Украина продолжает получать от наших партнеров, а украинские защитники быстро ими овладевают и эффективно применяют", - рассказал он.

Руководитель КМВА заявил, что лучшим доказательством эффективности работы новых ПВО стало уничтожение 32 из 32 выпущенных вражеских БПЛА во время последней атаки на столицу "Шахедами".

Напомним, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 100% вражеских беспилотников, которые российские оккупанты запустили по территории нашей страны ночью 2 января.

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