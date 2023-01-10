Какие системы ПВО оберегают Киев: ответ главы КГВА

Силы и средства обороны Киева постоянно совершенствуют свой потенциал. Сейчас к обороне Киева добавили несколько новых разновидностей ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Киевской городской военной администрации Сергея Попка в интервью ТСН.

Попко рассказал, что к существующим системам противовоздушной обороны, давно стоящим на вооруженной украинской армии, добавились зенитно-ракетные комплексы NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенитные САУ Gepard и другие системы.

"Это вооружение - современные системы ПВО, которые Украина продолжает получать от наших партнеров, а украинские защитники быстро ими овладевают и эффективно применяют", - рассказал он.

Руководитель КМВА заявил, что лучшим доказательством эффективности работы новых ПВО стало уничтожение 32 из 32 выпущенных вражеских БПЛА во время последней атаки на столицу "Шахедами".