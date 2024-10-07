Які штрафи й коли світять водіям за непрацюючі фари: пояснення юриста

У певних випадках водіїв, які керують несправним транспортним засобом (ТЗ), можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Тобто людині можуть виписати штраф. При цьому розмір такого покарання в нашій державі регламентує Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП).
Про це у коментарі РБК-Україна розповів юрист Вадим Володарський.
За словами експерта, для того, щоб визначити конкретні випадки, в яких водія можуть оштрафувати, варто звернути увагу на розділ 31 Правил дорожнього руху (ПДР), що визначає, в яких саме випадках експлуатація транспортних засобів заборонена.
Так, згідно з розділом 31 чинних ПДР, технічний стан ТЗ та їх обладнання повинні відповідати вимогам стандартів, що стосуються:
Щодо зовнішніх світлових приладів, зауважив юрист, то експлуатація ТЗ забороняється у таких випадках:
"При цьому виявити, наприклад, порушення регулювання фар без спеціального стенду неможливо (а для ряду автомобілів американського ринку та старих радянських, в яких система світлорозподілу не "Європейський промінь", а так звана американська, і за допомогою звичайного стенду неможливо)", - уточнив Володарський.
Крім того, щодо фар, які не горять, то (як і вказано у ПДР), "забороняється експлуатація тільки якщо не горить ліва фара у режимі ближнього світла".
"Наявність не всіх несправностей, з якими заборонено експлуатацію, передбачає заборону подальшого руху. Тому навіть якщо виник конфлікт із цього приводу, для накладення штрафу поліцейський повинен довести, що водій при виїзді знав про наявність несправності та що вона не виникла вже під час поїздки. Якщо ж це так і було, то водій має право слідувати до місця стоянки чи ремонту", - наголосив юрист.
Згідно зі статтею 121 КУпАП, виписати водієві штраф можуть за керування транспортним засобом (ТЗ), який:
Такі порушення тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ) - 340 грн.
Якщо водій керує несправним транспортним засобом, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів (або ж технічний стан цього ТЗ і обладнання не відповідають вимогам стандартів, Правил дорожнього руху і технічної експлуатації), йому загрожує накладення штрафу в розмірі 40 НМДГ - 680 грн.
Володарський уточнив, що повторне впродовж року вчинення такого порушення тягне за собою більш жорсткі санкції:
"Тому, щоб уникнути цієї повторності у разі чого, потрібно оскаржувати навіть першу постанову, винесену поліцейськими, якщо, звісно, для цього є підстави", - підсумував юрист.
Нагадаємо, з 1 травня 2024 року до ПДР було внесено зміни, згідно з якими водії повинні їздити з включеними ходовими вогнями або ближнім світлом фар при їзді за межами населених пунктів завжди (а не тільки "в сезон").
З огляду на це ми розповідали, чим зумовлена вимога щодо вмикання фар вдень, а також як можуть покарати водіїв за їзду без фар або сигналів повороту.
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