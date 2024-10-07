Які штрафи й коли світять водіям за непрацюючі фари: пояснення юриста

Коли водіїв можуть покарати за непрацюючі фари

За словами експерта, для того, щоб визначити конкретні випадки, в яких водія можуть оштрафувати, варто звернути увагу на розділ 31 Правил дорожнього руху (ПДР), що визначає, в яких саме випадках експлуатація транспортних засобів заборонена.

Так, згідно з розділом 31 чинних ПДР, технічний стан ТЗ та їх обладнання повинні відповідати вимогам стандартів, що стосуються:

безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища

правил технічної експлуатації, інструкцій підприємств-виробників та іншої нормативно-технічної документації

Щодо зовнішніх світлових приладів, зауважив юрист, то експлуатація ТЗ забороняється у таких випадках:

кількість, тип, колір, розміщення й режим роботи зовнішніх світлових приладів не відповідають вимогам конструкції ТЗ

порушене регулювання фар

не горить лампа лівої фари в режимі ближнього світла

на світлових приладах немає розсіювачів або використовуються розсіювачі й лампи, що не відповідають типу даного світлового приладу

на розсіювачах світлових приладів нанесено тонування або покриття, що зменшує їх прозорість чи світлопропускання

"При цьому виявити, наприклад, порушення регулювання фар без спеціального стенду неможливо (а для ряду автомобілів американського ринку та старих радянських, в яких система світлорозподілу не "Європейський промінь", а так звана американська, і за допомогою звичайного стенду неможливо)", - уточнив Володарський.

Крім того, щодо фар, які не горять, то (як і вказано у ПДР), "забороняється експлуатація тільки якщо не горить ліва фара у режимі ближнього світла".

"Наявність не всіх несправностей, з якими заборонено експлуатацію, передбачає заборону подальшого руху. Тому навіть якщо виник конфлікт із цього приводу, для накладення штрафу поліцейський повинен довести, що водій при виїзді знав про наявність несправності та що вона не виникла вже під час поїздки. Якщо ж це так і було, то водій має право слідувати до місця стоянки чи ремонту", - наголосив юрист.

Які штрафи світять водіям за несправності в авто

Згідно зі статтею 121 КУпАП, виписати водієві штраф можуть за керування транспортним засобом (ТЗ), який:

має несправності системи гальмового або рульового керування

має несправності тягово-зчіпного пристрою

має несправності зовнішніх світлових приладів (темної пори доби)

має інші технічні несправності, з якими (відповідно до встановлених правил) експлуатація його забороняється

переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів

Такі порушення тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ) - 340 грн.

Якщо водій керує несправним транспортним засобом, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів (або ж технічний стан цього ТЗ і обладнання не відповідають вимогам стандартів, Правил дорожнього руху і технічної експлуатації), йому загрожує накладення штрафу в розмірі 40 НМДГ - 680 грн.

Володарський уточнив, що повторне впродовж року вчинення такого порушення тягне за собою більш жорсткі санкції:

або накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 НМДГ (від 850 грн до 1700 грн) із позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців

або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб

"Тому, щоб уникнути цієї повторності у разі чого, потрібно оскаржувати навіть першу постанову, винесену поліцейськими, якщо, звісно, для цього є підстави", - підсумував юрист.