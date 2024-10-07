Какие штрафы и когда светят водителям за неработающие фары: объяснение юриста

Когда водителей могут наказать за неработающие фары

По словам эксперта, для того чтобы определить конкретные случаи, в которых водителя могут оштрафовать, следует обратить внимание на раздел 31 ПДД, который определяет, в каких именно случаях эксплуатация транспортных средств запрещена.

Так, согласно разделу 31 действующих ПДД, техническое состояние ТС и их оборудования должны отвечать требованиям стандартов, которые касаются:

безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды

правил технической эксплуатации, инструкций предприятий-производителей и другой нормативно-технической документации

Что касается внешних световых приборов, заметил юрист, то эксплуатация ТС запрещается в следующих случаях:

количество, тип, цвет, размещение и режим работы внешних световых приборов не отвечают требованиям конструкции ТС

нарушена регулировка фар

не горит лампа левой фары в режиме ближнего света

на световых приборах нет рассеивателей или используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.

на рассеивателях световых приборов нанесены тонировка или покрытие, которые уменьшают их прозрачность или светопропускание

"При этом обнаружить, например, нарушение регулировки фар без специального стенда невозможно (а для ряда автомобилей американского рынка и старых советских, в которых система светораспределения не "Европейский луч", а так называемая американская, и с помощью обычного стенда невозможно)", - уточнил Володарский.

Кроме того, в отношении фар, которые не горят (как и указано в ПДД), "запрещается эксплуатация только если не горит левая фара в режиме ближнего света".

"Наличие не всех неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация, предусматривает запрет дальнейшего движения. Поэтому даже если возник конфликт по этому поводу, для наложения штрафа полицейский должен доказать, что водитель при выезде знал о наличии неисправности и что она не возникла уже во время поездки. Если же это так и было, то водитель имеет право следовать до места стоянки или ремонта", - подчеркнул юрист.

Какие штрафы светят водителям за неисправности в авто

Согласно статье 121 КУоАП, выписать водителю штраф могут за управление транспортным средством (ТС), которое:

имеет неисправности системы тормозного или рулевого управления

имеет неисправности тягово-сцепного устройства

имеет неисправности наружных световых приборов (в темное время суток)

имеет другие технические неисправности, с которыми (в соответствии с установленными правилами) эксплуатация его запрещается

переоборудовано с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов

Такие нарушения влекут наложение штрафа в размере 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (НМДГ) - 340 грн.

Если водитель управляет неисправным транспортным средством, которое используется для предоставления услуг по перевозке пассажиров (или техническое состояние этого ТС и оборудования не отвечают требованиям стандартов, Правил дорожного движения и технической эксплуатации), ему грозит наложение штрафа в размере 40 НМДГ - 680 грн.

Володарский уточнил, что повторное в течение года совершение такого нарушения влечет более жесткие санкции:

или наложение штрафа в размере от 50 до 100 НМДГ (от 850 до 1700 грн) с лишением права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев

или административный арест сроком от 5 до 10 суток

"Поэтому во избежание этой повторности в случае чего нужно обжаловать даже первое постановление, вынесенное полицейскими, если, конечно, для этого есть основания", - подытожил юрист.