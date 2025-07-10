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Какие штаны носить в жару: Кацурина и Парфильева показали идеальные варианты на лето (фото)

Четверг 10 июля 2025 16:30
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Какие штаны носить в жару: Кацурина и Парфильева показали идеальные варианты на лето (фото) Кацурина и Парфильева показали идеальные брюки на лето (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

В жаркие дни лета хочется чувствовать себя свободно, комфортно и легко. Именно поэтому прозрачные ткани стали главными героями сезона. Даша Кацурина и Таня Парфильева показали, как носить летние брюки, чтобы выглядеть эффектно, актуально и без перегрева.

РБК-Украина на примере образов звездных модниц рассказывает, какие брюки стоит выбирать летом.

Total black и уверенная дерзость от Кацуриной

Даша Кацурина выбрала черный полупрозрачный комбинезон со штанинами клеш и боди с глубоким вырезом.

Полупрозрачная сетка на ногах добавляет драматичности и изысканности. Образ привлекает внимание и позволяет чувствовать себя комфортно в теплое время года.

Какие штаны носить в жару: Кацурина и Парфильева показали идеальные варианты на лето (фото)Что носит Даша Кацурина летом (скриншот)

Это идеальный образ для девушек со стройными фигурами, которые не боятся взглядов. Силуэт вытягивает ноги, а черный цвет добавляет стройности.

Надеть такой сет можно не только на вечеринку. С легкой рубашкой, джинсовкой или жакетом оверсайз получится модная комбинация на каждый день.

Носить модный образ можно с каблуками и босоножками. Особого шарма добавят аксессуары - цепочки, сумка, серьги.

Белый монохромный лук от Парфильевой

Блогер Таня Парфильева очаровала летним сетом белого цвета. Широкие брюки из прозрачной ткани, мягкий лиф и легкая длинная накидка создают комфортное и летнее настроение.

Такой образ подойдет почти всем: белый освежает, полупрозрачность создает игру теней и силуэтов. Главное - подобрать правильное белье телесного оттенка, чтобы все выглядело аккуратно.

Этот образ легко для пляжного отдыха, прогулки по городу или на природе. А стилизовать наряд можно с минималистичными сандалиями, сумкой, соломенной шляпой, серьгами и очками.

Какие штаны носить в жару: Кацурина и Парфильева показали идеальные варианты на лето (фото)Что носит Татьяна Парфильева летом (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Тренды лета 2025: что сейчас в моде и на что делать ставку

В этом году дизайнеры советуют делать ставку на легкость и минимализм. В топе в частности оказались полупрозрачные ткани: органза, муслин, вуаль, тонкая вискоза.

Лучше всего выбирать брюки широкого кроя, с высокой талией. Они должны создавать легкий объем, не парить и добавлять свободы.

В тренде молочный, песочный, персиковый, мягкий терракотовый и горчичный оттенки, а также базовый черный и графит.

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При написании материала были использованы следующие источники: Instagram-аккаунты Кацуриной и Парфильевой.

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