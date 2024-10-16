Які шини вибрати для зими: вузькі чи широкі

Обирати шини для зими за шириною протектора у нас якось не прийнято. Між тим, для українських умов це питання може виявитись важливішим за традиційні "шипи чи липучки" та "який дюйм?". Спробуємо розібратись з цією темою.
Про те, якого типорозміру шини краще обирати для зими, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autobild та Rosava.
Найбільш поширений стереотип про ширину зимової шини стосується того, що взимку вона має бути ширшою, щоб колесо не провалювалося в сніг. Це твердження має право на життя, але для машин, які вперто, з ранку до ночі прокладають собі шлях по сніжній цілині. Але ж ми, на щастя, їздимо по шляхах, які хоча і бувають вкриті снігом, але про занурення машини в снігові замети не йдеться. А на шляхах умови роботи шини і критерії підбору інші.
Отже, як розібратись з шириною шин для зими – нешипованих "липучок" для звичайного сімейного автомобіля, який експлуатується в умовах типової української зими.
Теорія шин і практика їх інструментальних випробувань говорить за те, що в основі міркувань про ширину фрикційної зимової шини лежить два постулати:
Обидва вищезгадані аргументи, виявляється, "важать" приблизно однаково. Тести, влаштовані незалежними експертами на двох шинах однієї моделі, але різного типорозміру – 205 та 225 мм шириною – не принесли чіткої відповіді на запитання у заголовку. У випадку з конкретною моделлю вийшло, що на льоду краще гальмує і краще розганяється широка шина. А на ущільненому снігу краще показало себе вузьке колесо. Принаймні, при гальмуванні: окремі шашки його протектора глибше занурюються у твердий сніг, що допомагає колесу зупинитися. І різниця гальмівного шляху доволі вагома: понад півтора метра зі швидкості 50 км/год!
З іншого боку, вузька шина явно краще працюватиме у пухкому снігу і сніговій каші, коли колесу "вигідно" протиснути всі перешкоди і дістати до твердої дороги. У вузької шини це вийде краще, а широкий протектор, не дістаючи до твердого асфальту, буде "пливти" по поверхні субстанції, що його вкриває
При тому слід розуміти, що зчеплення коліс на зимовій дорозі міняється в залежності від температури повітря, якості снігу та малюнка протектора конкретної моделі шини. І це робить ще важчою відповідь на запитання щодо більшої ефективності широкої чи вузької шини. Натомість можна дати надійну пораду: в будь-якій незрозумілій ситуації на зимовій дорозі беззастережно знижуйте швидкість і рухайтесь з підвищеною увагою.
Що точно можна сказати відносно розмірів зимових шин – коли ви маєте можливість вибирати розмір зимових шин, краще перейнятись не шириною, а обрати варіант з меншим посадковим діаметром і вищим профілем. На зимовій дорозі такі колеса мають переваги: вони краще поглинають поштовхи від вибоїн та крижаних горбів, плюс додаткові сантиметр-два кліренсу будуть корисними на свіжому снігу. Щоправда, на такий випадок доведеться придбати другий комплект дисків відповідно меншого розміру. Так, це додаткові витрати, але натомість шини з меншим радіусом коштують значно дешевше.
Підкажемо, що навіть при незмінному посадковому розмірі можна спробувати вибрати шини з максимально високим для вашої машини профілем. Це значить, що колесо матиме на сантиметр-півтора більший зовнішній діаметр, про користь кого для зими мив же згадали.
До питання ширини зимової шини можна підійти з іншого боку. Спробуйте обирати не вужчий чи ширший типорозмір, а модель шини, яка краще поводиться в найбільш типових для ваших поїздок умовах. Для цього вам доведеться ознайомитись з результатами незалежних тестів шин вашого "дюйма". Найкращі тестові команди завжди роблять окремі добірки результатів за трьома дисциплінами і в різних умовах. А саме: прискорення, гальмування і керованість на льоду, на асфальті, у сніговій каші, в пухкому та вкатаному снігу. Щоправда, останніми роками українські автомобільні медіа і незалежні тестові команди таких тестувань не проводили, тож доведеться звертатись до іноземних ресурсів.
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