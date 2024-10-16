Какие шины выбрать для зимы: узкие или широкие

Выбирать шины для зимы по ширине протектора у нас как-то не принято. Между тем, для украинских условий этот вопрос может оказаться важнее традиционных "шипов или липучек" и "какой дюйм?". Попробуем разобраться с этой темой.
О том, какого типоразмера шины лучше выбирать для зимы, читайте в материале РБК-Украина .
При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Rosava .
Наиболее распространенный стереотип о ширине зимней шины касается того, что зимой она должна быть шире, чтобы колесо не проваливалось в снег. Это утверждение имеет право на жизнь, но для упрямых машин с утра до ночи прокладывают себе путь по снежной целине. Но ведь мы, к счастью, ездим по путям, которые хотя и бывают покрыты снегом, но о погружении машины в снежные заносы речь не идет. А на путях условия работы шины и критерии подбора другие.
Итак, как разобраться с шириной шин для зимы – нешипованные "липучки" для обычного семейного автомобиля, который эксплуатируется в условиях типичной украинской зимы.
Теория шин и практика их инструментальных испытаний говорит о том, что в основе рассуждений о ширине фрикционной зимней шины лежит два постулата:
Оба вышеупомянутых аргумента, оказывается, "весят" примерно одинаково. Тесты, устроенные независимыми экспертами на двух шинах одной модели, но разного типоразмера – 205 и 225 мм шириной – не принесли четкого ответа на вопросы в заголовке. В случае с конкретной моделью вышло, что на льду лучше тормозит и лучше разгоняется широкая шина. А на уплотненном снегу лучше показало себя узкое колесо. По крайней мере, при торможении: отдельные шашки его протектора глубже погружаются в жесткий снег, что помогает колесу остановиться. И разница тормозного пути достаточно весомая: более полутора метров со скорости 50 км/ч!
С другой стороны, узкая шина явно лучше будет работать в рыхлом снегу и снежной каше, когда колесу выгодно протиснуть все препятствия и достать до твердой дороги. У узкой шины это получится лучше, а широкий протектор, не доставая до твердого асфальта, будет "плыть" по поверхности покрывающей его субстанции.
Следует понимать, что сцепление колес на зимней дороге меняется в зависимости от температуры воздуха, качества снега и рисунка протектора конкретной модели шины. И это усложняет ответ на вопрос о большей эффективности широкой или узкой шины. Вместо этого можно дать надежный совет: в любой непонятной ситуации на зимней дороге безоговорочно снижайте скорость и двигайтесь с повышенным вниманием.
Что точно можно сказать относительно размеров зимних шин – когда у вас есть возможность выбирать размер зимних шин, лучше проникнуться не шириной, а выбрать вариант с меньшим посадочным диаметром и более высоким профилем. На зимней дороге такие колеса имеют преимущества: они лучше поглощают толчки от выбоин и ледяных холмов, плюс дополнительные сантиметр-два клиренса будут полезны на свежем снегу. Правда, на подобный случай придется приобрести второй комплект дисков соответственно меньшего размера. Да, это дополнительные затраты, но шины с меньшим радиусом стоят значительно дешевле.
Подскажем, что даже при неизменном посадочном размере можно попытаться выбрать шины с максимально высоким для вашей машины профилем. Это значит, что колесо будет иметь на сантиметр-полтора больший наружный диаметр, о пользе кого для зимы мыл же вспомнили.
К вопросу о ширине зимней шины можно подойти с другой стороны. Попытайтесь выбирать не более узкий или более широкий типоразмер, а модель шины, которая лучше ведет себя в наиболее типичных для ваших поездок условиях. Для этого вам придется ознакомиться с результатами независимых тестов шин вашего "дюйма". Лучшие тестовые команды всегда делают отдельные подборки результатов по трем дисциплинам и в разных условиях. А именно: ускорение, торможение и управляемость на льду, на асфальте, в снежной каше, в рыхлом и укатанном снегу. Правда, в последние годы украинские автомобильные медиа и независимые тестовые команды таких тестирований не проводили, поэтому придется обращаться к иностранным ресурсам.
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