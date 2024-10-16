Какие шины выбрать для зимы: узкие или широкие

Наиболее распространенный стереотип о ширине зимней шины касается того, что зимой она должна быть шире, чтобы колесо не проваливалось в снег. Это утверждение имеет право на жизнь, но для упрямых машин с утра до ночи прокладывают себе путь по снежной целине. Но ведь мы, к счастью, ездим по путям, которые хотя и бывают покрыты снегом, но о погружении машины в снежные заносы речь не идет. А на путях условия работы шины и критерии подбора другие.

Какая разница между широкими и узкими шинами для зимы

Итак, как разобраться с шириной шин для зимы – нешипованные "липучки" для обычного семейного автомобиля, который эксплуатируется в условиях типичной украинской зимы.

Теория шин и практика их инструментальных испытаний говорит о том, что в основе рассуждений о ширине фрикционной зимней шины лежит два постулата:

Узкое колесо имеет большее удельное давление на поверхность дороги. Каждый квадратный миллиметр узкого протектора сильнее давит на скользкую поверхность и лучше удаляет из нее снег, снежную кашу и микрослой воды, являющейся смазкой при скольжении колеса;

широкое колесо, имея большую площадь контакта с дорогой, в пятне контакта имеет большее количество ламелей (тонких разрезов протектора) и они суммарно обеспечивают лучшее сцепление на скользкой дороге.

Какая шина лучше для зимы

Оба вышеупомянутых аргумента, оказывается, "весят" примерно одинаково. Тесты, устроенные независимыми экспертами на двух шинах одной модели, но разного типоразмера – 205 и 225 мм шириной – не принесли четкого ответа на вопросы в заголовке. В случае с конкретной моделью вышло, что на льду лучше тормозит и лучше разгоняется широкая шина. А на уплотненном снегу лучше показало себя узкое колесо. По крайней мере, при торможении: отдельные шашки его протектора глубже погружаются в жесткий снег, что помогает колесу остановиться. И разница тормозного пути достаточно весомая: более полутора метров со скорости 50 км/ч!

С другой стороны, узкая шина явно лучше будет работать в рыхлом снегу и снежной каше, когда колесу выгодно протиснуть все препятствия и достать до твердой дороги. У узкой шины это получится лучше, а широкий протектор, не доставая до твердого асфальта, будет "плыть" по поверхности покрывающей его субстанции.

Следует понимать, что сцепление колес на зимней дороге меняется в зависимости от температуры воздуха, качества снега и рисунка протектора конкретной модели шины. И это усложняет ответ на вопрос о большей эффективности широкой или узкой шины. Вместо этого можно дать надежный совет: в любой непонятной ситуации на зимней дороге безоговорочно снижайте скорость и двигайтесь с повышенным вниманием.

Шины для зимы – совет относительно размеров

Что точно можно сказать относительно размеров зимних шин – когда у вас есть возможность выбирать размер зимних шин, лучше проникнуться не шириной, а выбрать вариант с меньшим посадочным диаметром и более высоким профилем. На зимней дороге такие колеса имеют преимущества: они лучше поглощают толчки от выбоин и ледяных холмов, плюс дополнительные сантиметр-два клиренса будут полезны на свежем снегу. Правда, на подобный случай придется приобрести второй комплект дисков соответственно меньшего размера. Да, это дополнительные затраты, но шины с меньшим радиусом стоят значительно дешевле.

Подскажем, что даже при неизменном посадочном размере можно попытаться выбрать шины с максимально высоким для вашей машины профилем. Это значит, что колесо будет иметь на сантиметр-полтора больший наружный диаметр, о пользе кого для зимы мыл же вспомнили.

Кратко

К вопросу о ширине зимней шины можно подойти с другой стороны. Попытайтесь выбирать не более узкий или более широкий типоразмер, а модель шины, которая лучше ведет себя в наиболее типичных для ваших поездок условиях. Для этого вам придется ознакомиться с результатами независимых тестов шин вашего "дюйма". Лучшие тестовые команды всегда делают отдельные подборки результатов по трем дисциплинам и в разных условиях. А именно: ускорение, торможение и управляемость на льду, на асфальте, в снежной каше, в рыхлом и укатанном снегу. Правда, в последние годы украинские автомобильные медиа и независимые тестовые команды таких тестирований не проводили, поэтому придется обращаться к иностранным ресурсам.