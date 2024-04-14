Які щеплення необхідні найближчому оточенню немовляти: поради МОЗ
Після народження імунна система дитини лише знайомиться з усіма загрозами навколо. З часом її імунітет буде функціонувати ефективніше й долатиме небезпеки краще.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).
В перші тижні народження дитини варто подбати про її захист. Передусім мова йде про:
- дотримання дорослими гігієни рук;
- ізоляцію хворих дорослих;
- грудне вигодовування, завдяки якому дитина отримує не лише поживні речовини але й фактори захисту від інфекцій;
- вакцинацію близького оточення малюка від інфекцій, які передаються повітряно-крапельним шляхом. Мова йде про грип, ковід, кір, кашлюк й інші.
"Пам’ятайте: правило “краще маленьким “перехворіти” не діє. Що раніше дитина інфікується цими інфекціями, то складніше їй буде впоратись через незрілу імунну систему. Хвороба може призвести до серйозних ускладнень і наслідків для здоров’я на все життя", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало й про те, чи можна поєднувати вакцинацію від грипу з іншим щепленням в один день.
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