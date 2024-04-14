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Які щеплення необхідні найближчому оточенню немовляти: поради МОЗ

Неділя 14 квітня 2024 09:14
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Які щеплення необхідні найближчому оточенню немовляти: поради МОЗ Фото: які щеплення необхідні найближчому оточенню немовляти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Після народження імунна система дитини лише знайомиться з усіма загрозами навколо. З часом її імунітет буде функціонувати ефективніше й долатиме небезпеки краще.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

В перші тижні народження дитини варто подбати про її захист. Передусім мова йде про:

  • дотримання дорослими гігієни рук;
  • ізоляцію хворих дорослих;
  • грудне вигодовування, завдяки якому дитина отримує не лише поживні речовини але й фактори захисту від інфекцій;
  • вакцинацію близького оточення малюка від інфекцій, які передаються повітряно-крапельним шляхом. Мова йде про грип, ковід, кір, кашлюк й інші.

"Пам’ятайте: правило “краще маленьким “перехворіти” не діє. Що раніше дитина інфікується цими інфекціями, то складніше їй буде впоратись через незрілу імунну систему. Хвороба може призвести до серйозних ускладнень і наслідків для здоров’я на все життя", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало й про те, чи можна поєднувати вакцинацію від грипу з іншим щепленням в один день.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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