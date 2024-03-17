ua en ru
Нд, 17 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи можна поєднувати вакцинацію від грипу з іншим щепленням в один день: пояснення

Неділя 17 березня 2024 08:16
UA EN RU
Чи можна поєднувати вакцинацію від грипу з іншим щепленням в один день: пояснення Фото: чи можна поєднувати вакцинацію від грипу з іншим щепленням в один день (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вакцини, якими щеплять від грипу в Україні, є інактивованими, тобто, неживими. У зв'язку з цим, їх можна поєднувати з усіма іншими щепленнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.

Як зазначає МОЗ, винятком є вакцина БЦЖ, якою щеплять дітей ще в пологовому будинку. Її не можна поєднувати з іншими вакцинами. Втім, щеплення від грипу рекомендоване дітям від 6 місяців, тобто з БЦЖ вони не перетинаються по часу.

"Всі інші щеплення - від кору, від поліомієліту, від вітрянки, від пневмококів, від ковіду тощо - можна поєднувати і робити в один день з вакцинацією від грипу, або з будь-якими проміжками між ними", - пише пресслужба.

Від грипу важливо вакцинуватись людям із груп ризику, а саме:

  • людям віком 60 років і старше;
  • маленьким дітям від 6 міс;
  • вагітним жінкам;
  • людям з хронічними захворюваннями;
  • людям з професійної групи ризику (лікарі, вчителі, військові, продавці тощо).

"Важливо пам’ятати, що жінки, які отримали щеплення від грипу під час вагітності, також передають захист своїм дітям, який зберігається протягом перших місяців їхнього життя. Щеплення інактивованою вакциною є безпечним для вагітних, його можна робити у будь-якому триместрі", - додає МОЗ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України
NEWS
Два види ракет та безпілотники: у Повітряних силах ЗСУ розкрили подробиці нічної атаки
Два види ракет та безпілотники: у Повітряних силах ЗСУ розкрили подробиці нічної атаки
DAILY
Законні цілі. Чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Законні цілі. Чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті