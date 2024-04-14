ua en ru
Вс, 14 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Какие прививки необходимы ближайшему окружению младенца: советы Минздрава

Воскресенье 14 апреля 2024 09:14
UA EN RU
Какие прививки необходимы ближайшему окружению младенца: советы Минздрава Фото: какие прививки необходимы ближайшему окружению младенца (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

После рождения иммунная система ребенка только знакомится со всеми угрозами вокруг. Со временем его иммунитет будет функционировать эффективнее и преодолевать опасности лучше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ).

В первые недели рождения ребенка стоит позаботиться о его защите. Прежде всего речь идет о:

  • соблюдении взрослыми гигиены рук;
  • изоляции больных взрослых;
  • грудном вскармливании, благодаря которому ребенок получает не только питательные вещества, но и факторы защиты от инфекций;
  • вакцинации близкого окружения малыша от инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем. Речь идет о гриппе, ковид, корь, коклюш и другие.

"Помните: правило "лучше маленьким "переболеть" не действует. Чем раньше ребенок инфицируется этими инфекциями, тем сложнее ему будет справиться из-за незрелой иммунной системы. Болезнь может привести к серьезным осложнениям и последствиям для здоровья на всю жизнь", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало и о том, можно ли совмещать вакцинацию от гриппа с другой прививкой в один день.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины
NEWS
РФ атакует на трех направлениях, чтобы снизить оборонные возможности Украины при нехватке оружия, - ISW
РФ атакует на трех направлениях, чтобы снизить оборонные возможности Украины при нехватке оружия, - ISW
DAILY
Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский