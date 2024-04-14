Какие прививки необходимы ближайшему окружению младенца: советы Минздрава

После рождения иммунная система ребенка только знакомится со всеми угрозами вокруг. Со временем его иммунитет будет функционировать эффективнее и преодолевать опасности лучше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ).

"Помните: правило "лучше маленьким "переболеть" не действует. Чем раньше ребенок инфицируется этими инфекциями, тем сложнее ему будет справиться из-за незрелой иммунной системы. Болезнь может привести к серьезным осложнениям и последствиям для здоровья на всю жизнь", - добавляет пресс-служба.

В первые недели рождения ребенка стоит позаботиться о его защите. Прежде всего речь идет о:

Напомним, РБК-Украина писало и о том, можно ли совмещать вакцинацию от гриппа с другой прививкой в один день.

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