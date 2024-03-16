Які щеплення має отримати дитина у пологовому: роз'яснення педіатра

Захист у першу добу

Дитина з вагою понад 2 кг отримує в першу добу життя своє перше щеплення - проти гепатиту В.

"Вакцина містить тільки білок вірусної оболонки - цього достатньо, щоб організм відреагував та сформував імунну відповідь", - каже педіатр.

Лікар пояснює, що вірус гепатиту В - надзвичайно заразний та доволі стійкий у зовнішньому середовищі. Навіть незначне пошкодження шкіри - "вхідні ворота" для збудника.

"А з огляду на війну в країні ризик травмуватися та зіткнутися з кров’ю інших людей зростає для всіх, зокрема і для дітей. Зараження може відбутись також через нестерильні інструменти або під час пологів від матері. Власне, тому всі вагітні проходять обстеження на гепатит В", - застерігає Тульчак.

Другу дозу вакцини проти гепатиту В дитина отримає у 2 місяці, третю - у 6.

3-5 доба життя малюка

Наступне обов’язкове щеплення роблять всім дітям масою 2500 грамів і більше. Це вакцинація для профілактики туберкульозу (БЦЖ). Її необхідно зробити на 3-5 добу життя малюка, але не раніше 48 години після народження.

Як нагадала лікар, туберкульоз - дуже небезпечна бактеріальна інфекція, яка найчастіше вражає легені, де спричиняє запальний процес. У маленьких дітей хвороба завжди вражає легені та інші органи.

"Туберкульоз залишається однією з найбільших проблем світової медицини, оскільки нераціональне призначення та приймання антибіотиків веде до розвитку стійких форм бактерії. Україна й досі входить у двадцятку держав із найвищим тягарем стійкого до лікування туберкульозу", - констатує Тульчак.

Вакцина БЦЖ містить бактерії, які не здатні до розмноження та не можуть викликати хворобу, а от натренувати імунну систему людини в змозі. Орієнтовно через 4-6 тижнів або пізніше на місці введення розвивається специфічна реакція у вигляді припухлості розміром орієнтовно 10 мм - це абсолютно нормально. Із часом там утворюється кірочка, яка кілька разів злущується і залишає по собі рубчик. БЦЖ вводять одноразово. Якщо на місці введення не утворився рубчик, проте є документально підтверджений факт введення вакцини, потреби проводити повторну імунізацію немає.

Чи можливо провести ці щеплення пізніше?

Реалії такі, що не всі діти можуть вчасно отримати щеплення в пологовому будинку. Якщо від народження дитини минуло 2 місяці, то перед імунізацією БЦЖ проводиться проба Манту. У разі негативної реакції дитину вакцинують, дотримуючись інтервалу в 1 місяць до та після інших щеплень.

Якщо малюк своєчасно не отримав щеплення проти гепатиту В, і водночас відомо, що мама не хворіє на інфекцію, першу дозу дитина має отримати у віці 2 місяців. Наступні щеплення проводять відповідно до індивідуального графіка, який складає педіатр чи сімейний лікар.

Якщо ви маєте питання, що стосуються вакцинації, сміливо звертайтесь на гарячу лінію МОЗ і ЮНІСЕФ "Спільно до здоров’я" за номером 0 800 351 896.

Вакцинація дітей

Для батьків здоров'я дітей будь-якого віку - це пріоритет. Вакцинувати дітей важлива у будь-якому віці, адже це допоможе уберегти від захворювань. Тому батькам потрібно знати про деякі нюанси. Докладніше - у матеріалі.