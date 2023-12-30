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Які ризики можуть виникнути після відміни "правок Лозового": відповідь голови комітету ВР

Фото: Денис Маслов, голова Комітету Ради з питань правової політики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Сергій Пишкін

Ризики довкола скасування "правок Лозового" існують, особливо, якщо це стосується зловживання зі сторони правоохоронних органів. Останнє можна вирішити шляхом контролю їхньої діяльності.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Комітету Ради з питань правової політики Денис Маслов.

"Щодо правок, я працював адвокатом і можу сказати, що, в тому числі по кримінальних справах, особливо на стадії досудового розслідування, особливо в частині захисту бізнесу, суб'єктів підприємницької діяльності і так далі завжди існував тиск на бізнес зі сторони правоохоронців", - відзначив Маслов. 

Які існують ризики 

Наводячи приклад з практики, Маслов розповів про випадок, коли податкова міліція порушувала кримінальну справу, реєструвала кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків чи по іншій статті, а у підсумку контрагентам надсилались "листи щастя" про зареєстроване провадження й можливе ухилення. 

"І у живого бізнесу просто нищилась репутація зі всіма негативними наслідками - обшуки, арешти й так далі. Це все може бути. Ризик того, що таке може бути, є", - зауважив голова Комітету Ради з питань правової політики. 

Маслов пояснив, що ризик так чи інакше існує, втім, питання можливого зловживання з боку правоохоронних органів можна вирішити шляхом контролю їхньої діяльності. 

"Якщо ми побачимо, що ті чи інші зміни до законодавства використовуються як інструмент тиску чи впливу на бізнес, я думаю, що ми повернемось до цього питання. Якщо органи будуть заводити фактові справи, тиснути на бізнес і це заважатиме нашому інвестиційному клімату, думаю, ми обговоримо це з нашими міжнародними партнерами і пояснимо, чому ми повертаємось до правок Лозового", - пояснив Маслов. 

Правки Лозового

У 2018 році тодішній депутат від "Радикальної партії" Андрій Лозовий вніс низку змін до Кримінального процесуального кодексу. Зокрема щодо обмеження терміну розслідування злочинів. Правоохоронців зобов'язали встановити підозрюваного у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину протягом 18 місяців, середньої тяжкості - 12 місяців, а кримінального проступку - 6 місяців.

У разі нерозкриття злочину в установлені терміни кримінальне провадження необхідно було б закрити.

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