Какие риски могут возникнуть после отмены "правок Лозового": ответ главы комитета ВР

"Относительно правок, я работал адвокатом и могу сказать, что, в том числе по уголовным делам, особенно на стадии досудебного расследования, особенно в части защиты бизнеса, субъектов предпринимательской деятельности и так далее всегда существовало давление на бизнес со стороны правоохранителей", - отметил Маслов.

Какие существуют риски

Приводя пример из практики, Маслов рассказал о случае, когда налоговая милиция возбуждала уголовное дело, регистрировала уголовное производство по уклонению от уплаты налогов или по другой статье, а в итоге контрагентам направлялись "письма счастья" о зарегистрированном производстве и возможном уклонении.

"И у живого бизнеса просто уничтожалась репутация со всеми негативными последствиями - обыски, аресты и так далее. Это все может быть. Риск того, что такое может быть, есть", - отметил глава Комитета Рады по вопросам правовой политики.

Маслов пояснил, что риск так или иначе существует, впрочем, вопрос возможного злоупотребления со стороны правоохранительных органов можно решить путем контроля их деятельности.

"Если мы увидим, что те или иные изменения в законодательство используются как инструмент давления или влияния на бизнес, я думаю, что мы вернемся к этому вопросу. Если органы будут заводить фактовые дела, давить на бизнес и это будет мешать нашему инвестиционному климату, думаю, мы обсудим это с нашими международными партнерами и объясним, почему мы возвращаемся к правкам Лозового", - пояснил Маслов.

Правки Лозового

В 2018 году тогдашний депутат от "Радикальной партии" Андрей Лозовой внес ряд изменений в Уголовный процессуальный кодекс. В частности относительно ограничения срока расследования преступлений. Правоохранителей обязали установить подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение 18 месяцев, средней тяжести - 12 месяцев, а уголовного проступка - 6 месяцев.

В случае нераскрытия преступления в установленные сроки уголовное производство необходимо было бы закрыть.