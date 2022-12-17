Какие районы страдают больше всего: в Yasno рассказали о ситуации со светом в Киеве

В Киеве графики отключений электроэнергии до сих пор не работают, больше проблем с электроснабжением на Печерске, в части левого берега и некоторых других районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

"Ситуация остается сложной и критической, но ситуация еще далека от стабилизации. Сейчас графики не работают. Некоторые районы города Киева страдают больше. Печерск, часть левого берега и некоторые другие", - написал Коваленко.

Также он отметил, что энергетики продолжают восстанавливать генерацию, ремонтировать сети и делать новые схемы питания.

"К сожалению 100% гарантированного ответа на вопрос "Когда появится свет?" по конкретному адресу нет. Но вы можете видеть, что доступность растет каждый час", - добавил гендеректор YASNO.