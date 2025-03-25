Які продукти стануть дорожчими в Україні у 2025 році: прогнози експерта

Що відбувається із цінами на продукти в Україні

"Торік ми спостерігали тенденцію зростання цін на продукти і вона досі зберігається. Бо фактор війни відіграє дуже важливу роль, а ще у 2024 році також на ціну впливав природний фактор - через посуху ми не доотримали значну кількість сировини по врожаю зернових та овочів, тому пішов ріст цін на ці продукти. Окрім того, відбулася інфляція. І ця тенденція із 2024-го переклалась на цей рік, зараз ми не фіксуємо здешевлення продуктів", - заявив Марчук.

Також він додав, що на ціни дуже впливає погодний фактор, оскільки у холодні пори року Україна змушена імпортувати певні продукти.

"З грудня по сьогодні інфляція виросла більш як на 1% і сягає тепер 13%. Вона є складовою у формуванні цін на продукти.

Що буде із цінами на хлібобулочні вироби

"За минулий рік ціни на хлібобулочні вироби зросли на 20%. Ситуація цьогоріч буде по суті така сама, оскільки у січні і лютому ми бачили подорожчання на 1%, а от у березні ріст трішки пригальмував, але не факт що так буде надалі. Тому, скоріш за все, спостерігатимемо поступове зростання цін", - говорить експерт.

У формуванні ціни на хліб велику роль відіграє вартість електроенергії, а також ціни на логістику й співвідношення курсу долара до гривні, бо вартість багатьох виробничих процесів закладається у валюті.

"Також на ціну вливає відсутність кадрів, оскільки це супроводжується витратами, зокрема застосування машинних технологій і це створює додаткове фінансове навантаження, що далі враховується у формуванні ціни на продукцію", - зазначає Марчук.

Чи подорожчають яйця

"Восени було подорожчання цін на яйця, взимку трішки призупинилось зростання, а зараз перед Великоднем, скоріш за все, ми будемо бачити здорожчання у межах 10%, оскільки буде підвищений попит на продукт", - пояснює експерт.

Він також додає, що корми для курей останнім часом здорожчали, окрім цього, вартість утримання птиці взимку теж висока, оскільки потрібно обігрівати приміщення, де їх тримають.

"Зараз, коли закінчується старий урожай і ще не почався новий, то ціни на зернову групу не опускаються, а це теж один із факторів, який впливає на вартість яєць", - говорить Марчук.

За його словами, із наближенням стабільного тепла, орієнтовно у кінці квітня, коли вже буде достатньо пропозиції від домашніх господарств, то ціна на яйця поступово почне опускатися, навіть у межах 20-30% від сьогоднішньої вартості.

Ціни на продукти в Україні зростатимуть (фото: pixabay)

Чи зміняться ціни на борщовий набір

"Ціни на борщовий набір зросли торік, оскільки було недостатньо продукції, яку закладали на зберігання, а саме: картопля, морква, буряк, капуста, цибуля. Аграрії намагались продати овочі одразу з поля, а те, що можна було зберігати, воно піднялось у ціні і така тенденція буде до моменту отримання нового врожаю, коли почнуть з'являтись овочі з відкритого ґрунту", - говорить експерт.

Також він зазначає, що сезон має бути непоганий, оскільки багато хто через неможливість постачання продукції із Херсонської та Запорізької областей почали збільшувати площі вирощування овочів на Київщині, тому пропозицій буде достатньо.

"Втім, поки овочі не будуть дешевими", - додав Марчук.

Що буде з цінами на м'ясо

"Яловичина у нас й так у досить високій ціні, але її споживання серед українців невелике. Вартість на цей вид м'яса зростає, бо поголів'я худоби зменшується. І вартість кормів також висока. Зараз ріст цін на яловичину трішки призупинився, але із закінченням посту і у зв'язку із травневими святами ціна може піднятись. Така сама ситуація і по свинині", - експерт.