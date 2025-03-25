Какие продукты подорожают в Украине в 2025 году: прогнозы эксперта

Что происходит с ценами на продукты в Украине

"В прошлом году мы наблюдали тенденцию роста цен на продукты и она до сих пор сохраняется. Потому что фактор войны играет очень важную роль, а еще в 2024 году также на цену влиял природный фактор - из-за засухи мы не дополучили значительное количество сырья по урожаю зерновых и овощей, поэтому пошел рост цен на эти продукты. Кроме того, произошла инфляция. И эта тенденция с 2024-го переложилась на этот год, сейчас мы не фиксируем удешевление продуктов", - заявил Марчук.

Также он добавил, что на цены очень влияет погодный фактор, поскольку в холодное время года Украина вынуждена импортировать определенные продукты.

"С декабря по сегодня инфляция выросла более чем на 1% и достигает теперь 13%. Она является составляющей в формировании цен на продукты.

Что будет с ценами на хлебобулочные изделия

"За прошлый год цены на хлебобулочные изделия выросли на 20%. Ситуация в этом году будет по сути такая же, поскольку в январе и феврале мы видели подорожание на 1%, а вот в марте рост немного притормозил, но не факт что так будет в дальнейшем. Поэтому, скорее всего, будем наблюдать постепенный рост цен", - говорит эксперт.

В формировании цены на хлеб большую роль играет стоимость электроэнергии, а также цены на логистику и соотношение курса доллара к гривне, потому что стоимость многих производственных процессов закладывается в валюте.

"Также на цену влияет отсутствие кадров, поскольку это сопровождается затратами, в частности применение машинных технологий и это создает дополнительную финансовую нагрузку, что далее учитывается в формировании цены на продукцию", - отмечает Марчук.

Подорожают ли яйца

"Осенью было подорожание цен на яйца, зимой немного приостановился рост, а сейчас перед Пасхой, скорее всего, мы будем видеть подорожание в пределах 10%, поскольку будет повышенный спрос на продукт", - объясняет эксперт.

Он также добавляет, что корма для кур в последнее время подорожали, кроме этого, стоимость содержания птицы зимой тоже высока, поскольку нужно обогревать помещения, где их держат.

"Сейчас, когда заканчивается старый урожай и еще не начался новый, то цены на зерновую группу не опускаются, а это тоже один из факторов, который влияет на стоимость яиц", - говорит Марчук.

По его словам, с приближением стабильного тепла, ориентировочно в конце апреля, когда уже будет достаточно предложения от домашних хозяйств, то цена на яйца постепенно начнет опускаться, даже в пределах 20-30% от сегодняшней стоимости.

Цены на продукты в Украине будут расти (фото: pixabay)

Поменяются ли цены на борщевой набор

"Цены на борщевой набор выросли в прошлом году, поскольку было недостаточно продукции, которую закладывали на хранение, а именно: картофель, морковь, свекла, капуста, лук. Аграрии пытались продать овощи сразу с поля, а то, что можно было хранить, оно поднялось в цене и такая тенденция будет до момента получения нового урожая, когда начнут появляться овощи из открытого грунта", - говорит эксперт.

Также он отмечает, что сезон должен быть неплохой, поскольку многие из-за невозможности поставки продукции из Херсонской и Запорожской областей начали увеличивать площади выращивания овощей в Киевской области, поэтому предложений будет достаточно.

"Однако пока овощи не будут дешевыми", - добавил Марчук.

Что будет с ценами на мясо

"Говядина у нас и так в достаточно высокой цене, но ее потребление среди украинцев не велико. Стоимость на этот вид мяса растет, потому что поголовье скота уменьшается. И стоимость кормов также высокая. Сейчас рост цен на говядину немного приостановился, но с окончанием поста и в связи с майскими праздниками цена может подняться. Такая же ситуация и по свинине", - эксперт.